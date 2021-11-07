《以吾之名》黑道大叔朴喜洵的「叔感魅力」碾壓小鮮肉！狂寵小11歲的老婆

比起青澀的小鮮肉，近段時間越來越多的人愛上了超具成熟魅力的大叔了。

Netflix的韓劇拍一部火一部，近期播出的《以吾之名》 中毒梟老大崔武鎮扮演者朴喜洵就出圈了，黑道大哥的人設超級帶感，51歲的大叔自帶中年男人獨特魅力！明知道黑老大壞事做盡，但她保護女主角時流露出霸氣重義氣的性格，讓劇迷們都陷入在大叔的魅力當中！觀眾們又一次三觀跟著五官跑了......

朴喜洵稱得上是學霸，曾就讀首爾藝術大學的戲劇系，科班出身打下了演技基礎，再憑藉30年的片場磨煉，朴喜洵早就成了「信且看」演員，默默消化著各類角色，戲路多變，哪怕是配角也演繹得極為出彩。



朴叔的愛情之路也羨煞旁人，老婆就是小他11歲的女演員朴藝珍。 朴喜洵和朴藝珍於2009年在《Happy Together 3》節目中初次見面，當時是朴喜洵第一次出演綜藝，所以他緊張得一直在想怎麼逃離那個地方，根本沒有注意旁邊坐著的朴藝珍。 但緣分就是這麼奇怪，2011年3月朴喜洵和朴藝珍爆出戀情，隨後雙方所屬社回應道：兩人正在以結婚為前提交往，他們在兩年前相識，去年末從朋友發展為戀人關係。 到了2015年兩人步入婚姻殿堂，坊間一度因為兩人的年紀相差11歲差異而掀起熱議。 不過現在來看，雖然他們結婚已經6年了，但感情依舊甜蜜，友人還透露朴喜洵只要聽到老婆的名字就會嘴角不自覺上揚，看得旁人羨慕不已。 朴喜洵是寵妻魔人無誤了！



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞