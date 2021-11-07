《以吾之名》黑道大叔朴喜洵的「叔感魅力」碾压小鲜肉！狂宠小11岁的老婆

比起青涩的小鲜肉，近段时间越来越多的人爱上了超具成熟魅力的大叔了。

Netflix的韩剧拍一部火一部，近期播出的《以吾之名》 中毒枭老大崔武镇扮演者朴喜洵就出圈了，黑道大哥的人设超级带感，51岁的大叔自带中年男人独特魅力！明知道黑老大坏事做尽，但她保护女主角时流露出霸气重义气的性格，让剧迷们都陷入在大叔的魅力当中！观众们又一次三观跟著五官跑了......

朴喜洵称得上是学霸，曾就读首尔艺术大学的戏剧系，科班出身打下了演技基础，再凭藉30年的片场磨炼，朴喜洵早就成了「信且看」演员，默默消化著各类角色，戏路多变，哪怕是配角也演绎得极为出彩。



朴叔的爱情之路也羡煞旁人，老婆就是小他11岁的女演员朴艺珍。 朴喜洵和朴艺珍於2009年在《Happy Together 3》节目中初次见面，当时是朴喜洵第一次出演综艺，所以他紧张得一直在想怎么逃离那个地方，根本没有注意旁边坐著的朴艺珍。 但缘分就是这么奇怪，2011年3月朴喜洵和朴艺珍爆出恋情，随后双方所属社回应道：两人正在以结婚为前提交往，他们在两年前相识，去年末从朋友发展为恋人关系。 到了2015年两人步入婚姻殿堂，坊间一度因为两人的年纪相差11岁差异而掀起热议。 不过现在来看，虽然他们结婚已经6年了，但感情依旧甜蜜，友人还透露朴喜洵只要听到老婆的名字就会嘴角不自觉上扬，看得旁人羡慕不已。 朴喜洵是宠妻魔人无误了！



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