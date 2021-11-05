朴喜洵因《以吾之名》走紅後粉絲官咖人數暴增！本人現身謙遜PO文「太熱鬧不習慣」，最後一句有夠撩人又令人笑噴！

#朴喜洵 真的是越了解越讓人覺得有魅力啊！ #以吾之名

Netflix韓劇《以吾之名》開播后不僅女主角韓韶禧以復仇女神的帥氣形象獲得好評，飾演黑幫老大崔武鎮的朴喜洵也圈粉無數，中年大叔的獨特性感魅力讓網友們大呼心動，成為他從影20年來的人生角色之一。



隨著關注度增加，朴喜洵的粉絲官咖也突然迎來了很多新加入的會員，今日朴喜洵突然現身官咖PO文，沒想到前半段謙虛內斂、最後一句卻有巨大反轉，讓網友大呼更加陷入他的魅力！



朴喜洵寫道：「這是怎麼回事，這裡原本不是這樣的地方啊...... 本來很安靜，突然變得熱鬧...... 好像很多新來的朋友，歡迎大家。 之前的會員大都是安靜且認生的，現在是不是很驚慌？ 哈哈。 其實我也對這個反應很驚訝和慌亂，同時也覺得非常感謝。 」



「真心感謝大家喜歡《以吾之名》和支持崔武鎮。 以後我也會像從前一樣竭盡全力。 所以...... 就...... 怎麼沒有早點來啦！」



韓網友紛紛被他逗笑：「大叔我愛你」、「真的太可愛了」、「他怎麼那麼有趣」、「最後一句太好笑」、「現在就去加入粉絲官咖」、「還沒看《以吾之名》的人立即去看！」



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