朴喜洵因《以吾之名》走红后粉丝官咖人数暴增！本人现身谦逊PO文「太热闹不习惯」，最后一句有够撩人又令人笑喷！

#朴喜洵 真的是越了解越让人觉得有魅力啊！ #以吾之名

Netflix韩剧《以吾之名》开播后不仅女主角韩韶禧以复仇女神的帅气形象获得好评，饰演黑帮老大崔武镇的朴喜洵也圈粉无数，中年大叔的独特性感魅力让网友们大呼心动，成为他从影20年来的人生角色之一。



随著关注度增加，朴喜洵的粉丝官咖也突然迎来了很多新加入的会员，今日朴喜洵突然现身官咖PO文，没想到前半段谦虚内敛、最后一句却有巨大反转，让网友大呼更加陷入他的魅力！



朴喜洵写道：「这是怎么回事，这里原本不是这样的地方啊...... 本来很安静，突然变得热闹...... 好像很多新来的朋友，欢迎大家。 之前的会员大都是安静且认生的，现在是不是很惊慌？ 哈哈。 其实我也对这个反应很惊讶和慌乱，同时也觉得非常感谢。 」



「真心感谢大家喜欢《以吾之名》和支持崔武镇。 以后我也会像从前一样竭尽全力。 所以...... 就...... 怎么没有早点来啦！」



韩网友纷纷被他逗笑：「大叔我爱你」、「真的太可爱了」、「他怎么那么有趣」、「最后一句太好笑」、「现在就去加入粉丝官咖」、「还没看《以吾之名》的人立即去看！」



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