4大花美男演員朴寶劍、梁世宗、禹棹煥、陸星材陸續退伍！明年的韓劇一定超精彩～

明年的韓劇大戰一定相當精彩，因為從2021年11月起到2022年上半年，有4位韓流歐巴要退伍了。

韓劇圈每年都會產出不少大勢明星，但在粉絲們的心中本命就是本命，每天都在期待本命的回歸。 而隨著陸星材、禹棹奐、梁世宗和朴寶劍的陸續回歸，相信明年的韓劇一定比往年還要精彩。

先是BTOB成員陸星材，他將於本月14日退伍，韓網評選的「最讓人期待演技的愛豆」，很多人因為《Who Are You-學校2015》中的孔太光開始關注陸星材，他出演的角色大多是可愛又頑皮的少年。在《鬼怪》中飾演柳德華的陸星材也給觀眾們帶來了新的驚喜，被神附身後的德華眼神突變，完全區別於之前的小可愛模樣，富有層次感的演技終於被觀眾看到了。據說已經有不少製作公司開始接洽他了，很好奇他會以怎樣的形象回歸呢？



接下來是11月15日退伍的梁世宗。還不到30歲的他用「劇拋式演技」征服了觀眾，可萌可帥氣可Man可性感也可邪氣，對於一個演員來說這是一個極大的優點，說明可塑性非常強。梁世宗能夠真真實實的通過演技展現了不同的人不同情感不同經歷，這樣的好演員怎麼會不讓觀眾期待呢。



明年1月1號就退伍的禹棹煥已經傳出了拍資訊的好消息，搭檔戲骨朴誠雄，出演黑幫題材的漫改劇《獵犬們》，4日又官宣了女一號是童星出身的金賽綸。 「怪物新人」的稱號不是隨便說說的，當初和李敏鎬搭檔《The King：永遠的君主》完全沒有被男主李敏鎬遮住光芒，不笑的時候氣勢十足，笑起來就馬上變成溫暖的鄰家男孩，這樣的反差萌也是他的魅力之一。



最後就是萬眾矚目的朴寶劍了，他將於2022年4月30日退伍，作為20-30代男明星中的佼佼者，因為顏值太高演技有那麼一點點被低估，其實他的演技真的很不錯，尤其擅長用眼睛傳達情緒。《美麗好時節》中憤怒中帶著糾結，《記得你》裡期待中夾雜著失望，《請回答1988》中自帶天然呆萌氣質，朴寶劍其實有著1000張臉孔呢。退伍的回歸作，大家希望朴寶劍演什麼人設呢？



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞