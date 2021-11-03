JTBC新劇《IDOL：The Coup》釋出「中小企業低成本感覺」的女團MV和造型照！網友拍桌：太真實～

韓國網友表示畫風過於真實，瞬間想起現實中明明很優秀卻因為公司能力不足而紅不起來的女團：「就憑這樣的造型和拍攝水準，不管多麼有潛力的成員都無法發出光彩啊！」XD #Hani #EXY #率濱 #金旻奎 #郭時暘

JTBC下周即將開播的新劇《IDOL：The Coup》講述出道6年都紅不起來、即將面臨解散的女團Cotton Candy拼盡全力最後一搏的故事，主演幾乎全是真實女團成員：EXID成員Hani、宇宙少女成員EXY、LABOUM成員率濱、韓素恩（唯一非女團出身）、REDSQUARE成員Green。



一開始網友看到出演陣容都覺得有這樣的成員怎麼可能不紅？ 每一位都足以擔任門面啊！



直到看到劇中公司製作的出道概念照才開始感覺不安，過於朴素無華的服裝令網友擔憂：「對校服的考據會否過於貼近現實......」



昨天公開劇中女團的MV後，因為佈景看起來很廉價、拍攝場地和服裝只有三套、燈光也十分混亂和昏暗，令整體效果非常貼近大家印象裡中小企業打造的女團的形象，瞬間引起網友們恨鐵不成鋼的共鳴和討論！



（圖源：Youtube@JTBC Drama 截圖）

韓網友表示：「突然懂了劇中的她們為何紅不起來」、「MV的現實考據根本一絕，看了之後很生氣kkk」、 「更讓人生氣的是這些公司明明製作能力很差，偏偏還找到很棒的成員」、「個人IG的照片比公司製作的照片更美，完全真實」、「看概念照覺得還可以忍，看到MV的時候嚇到尖叫」、「其實歌曲很好聽耶！但是打光太差完全看不清大家的模樣」、「 製作方是故意類比中小企業女團那種明明沒有什麼預算也要努力假裝ok的畫風嗎？ 」



其實小編覺得這部劇很可能是走欲揚先抑的路線，後期很可能拍出令人驚豔的MV和舞台！畢竟歌曲本身很好、成員們也都很有實力，不如一邊吐槽一邊期待下11月8日的首播，畢竟不管目前的「物料」如何，成員們真的全都超美啊：



（封面圖源：IG@jongchan0614，Youtube@JTBC Drama 截圖）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞