GFRIEND 解散後首度合體！出席工作人員婚禮，還一起唱了祝歌！粉絲：「看到這幕好感動」

10月31日，女團 GFRIEND 在解散後首次6人合體，她們一起參加髮型師的婚禮，並擔任婚禮祝歌的嘉賓，還演唱經典代表作《今天開始我們 (Me Gustas Tu) 》。

其中，忙內嚴智也在 IG 限時動態中，曬出6人的合照，並寫下：「下次我也會一直陪著你們，今天玩得開心一點再回家，再見！」。

[VID] 211031 - Samchic Hyein ig story post with GFRIEND singing Me Gustas Tu



It's been a really long time since they've sang as 6 peopleㅠㅠ @GFRDofficial pic.twitter.com/pRVcGUk0Uh — GFSquad (@GFS_backup) October 31, 2021



（圖源：IG@ummmmm_j.i截圖）

相關影片和照片一公開，讓不少粉絲表示：「合體了！好久不見」、「好想念他們」、「看來成員們之間關係很好啊」、「到底為什麼要解散」、「6人要一直好好的」、「竟然還可以看到完整體」、「看到這幕好感動」等等。



（圖源：Twitter@GFRDofficial）

2015年出道的GFRIEND，以整齊的刀群舞聞名，還擁有不少膾炙人口的歌曲，今年5月無預警解散震驚粉絲。不過...成員們接下來將展開新發展，所願與 IOK Company 簽約、睿隣與 Sublime Artist Agency 簽約、裕株則簽約KONNECT娛樂， 銀河、信飛、嚴智也將以3人組合「VIVIZ」的形式進行活動。



（圖源： IOK Company）



（圖源：Sublime Artist Agency）



（圖源：KONNECT娛樂）



（圖源：Twitter@bpmentofficial）

（封面圖源：Source Music、Twitter@almeraserry2）

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