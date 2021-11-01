GFRIEND 解散后首度合体！出席工作人员婚礼，还一起唱了祝歌！粉丝：「看到这幕好感动」

10月31日，女团 GFRIEND 在解散后首次6人合体，她们一起参加发型师的婚礼，并担任婚礼祝歌的嘉宾，还演唱经典代表作《今天开始我们 (Me Gustas Tu) 》。

其中，忙内严智也在 IG 限时动态中，晒出6人的合照，并写下：「下次我也会一直陪著你们，今天玩得开心一点再回家，再见！」。

[VID] 211031 - Samchic Hyein ig story post with GFRIEND singing Me Gustas Tu



It's been a really long time since they've sang as 6 peopleㅠㅠ @GFRDofficial pic.twitter.com/pRVcGUk0Uh — GFSquad (@GFS_backup) October 31, 2021



（图源：IG@ummmmm_j.i截图）

相关影片和照片一公开，让不少粉丝表示：「合体了！好久不见」、「好想念他们」、「看来成员们之间关系很好啊」、「到底为什么要解散」、「6人要一直好好的」、「竟然还可以看到完整体」、「看到这幕好感动」等等。



（图源：Twitter@GFRDofficial）

2015年出道的GFRIEND，以整齐的刀群舞闻名，还拥有不少脍炙人口的歌曲，今年5月无预警解散震惊粉丝。不过...成员们接下来将展开新发展，所愿与 IOK Company 签约、睿隣与 Sublime Artist Agency 签约、裕株则签约KONNECT娱乐， 银河、信飞、严智也将以3人组合「VIVIZ」的形式进行活动。



（图源： IOK Company）



（图源：Sublime Artist Agency）



（图源：KONNECT娱乐）



（图源：Twitter@bpmentofficial）

（封面图源：Source Music、Twitter@almeraserry2）

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