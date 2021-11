GFRIEND 解散后首度合体！出席工作人员婚礼，还一起唱了祝歌！粉丝：「看到这幕好感动」

10月31日,女团 GFRIEND 在解散后首次6人合体,她们一起参加发型师的婚礼,并担任婚礼祝歌的嘉宾,还演唱经典代表作《今天开始我们 (Me Gustas Tu) 》。

其中,忙内严智也在 IG 限时动态中,晒出6人的合照,并写下:「下次我也会一直陪著你们,今天玩得开心一点再回家,再见!」。

[VID] 211031 - Samchic Hyein ig story post with GFRIEND singing Me Gustas Tu



It's been a really long time since they've sang as 6 peopleㅠㅠ @GFRDofficial pic.twitter.com/pRVcGUk0Uh