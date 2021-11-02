集結朴海秀+秀賢+李熙俊的新劇《Chimera》開播收視率竟然是0開頭！觀眾：是我們錯了，居然沒發現這部好劇

OCN新劇上檔，收視率卻是零開頭，主演還是朴海秀！

都說OCN的懸疑犯罪片最有看頭，看看曾經推出的《Voice》、《隧道》、《壞傢伙們》、《他人即地獄》就知道，哪一部不是收視率爆表？ 然而OCN自從今年6月《黑洞》結局過後，就未再自製自播電視劇。 哪知就在10月27日，OCN終於宣佈以新作《Chimera》回歸，主演就是最近因出演《魷魚遊戲》而大熱的朴海秀和參演過《怪獸與葛林戴華德的罪行》（《神奇動物在哪裡2：格林德沃之罪》）、《復仇者聯盟2：奧創時代》等好萊塢大片的女星秀賢。 雖然陣容強大，但首播的收視率僅為0.0949%，這讓觀眾們不只是遺憾，而是震驚了！！



難道是劇情不好？ 絕對不是！！要知道業界早就有「OCN出品，必屬精品」這句話了，《Chimera》延續了OCN過往風格，是一部懸 疑刑偵劇，講述了重案組刑警在煥（朴海秀 飾）、犯罪心理分析師宥真（秀賢 飾）以及外科醫生鐘燁（李熙俊 飾），三人各因不同的目的，追蹤時隔35年再次發生的連環爆炸命案。該劇名來自於希臘神話中有著獅頭、山羊身及蛇尾，會噴火的怪物。 亦或是主演陣容演技不好讓觀眾很難入戲？ 那更不可能了！朴海秀一向是少而精的風格，主演的《機智牢房生活》、《魷魚遊戲》每一部都是現象級作品。 秀賢則是好萊塢青睞的韓國女星，出演過多部在全球範圍內上映過的大片。 李熙俊也是實力派演員，《Mouse》（窺探）中的「高武治」、《藍色海洋的傳說》中的「趙南斗」都給觀眾留下了深刻的印象。三強聯手演技絕對有保證！



（圖源：OCN《Chimera》官方劇照）

只怪OCN太過於低調，播出前都沒宣傳《Chimera》，全靠觀眾自我挖掘，等第一集播完了，有媒體報導OCN竟然有一部劇開播收視率跌到零點幾，廣大韓國民眾才知道「什麼？ OCN居然播新劇了？」而一些看了首播的觀眾們則帶著些許「我發現了一部好劇」的自豪感，非常熱情地給其他人介紹劇情，強烈推薦「值得一看」，於是第二集的收視率就來了個跳級式的上漲，衝到了1.352%，應驗了那句老話「好劇是可以不宣傳的」。



OCN的老粉們，喜歡懸疑刑偵劇情的韓劇迷們，這部劇真的可以追哦！！

（封面圖源：Youtube@OCN）

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