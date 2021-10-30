張赫、劉五性睽違6年後將於11月19日合體大螢幕《喋血江陵》！兩人外型酷酷在現場卻被爆像大嬸！

最新犯罪動作鉅獻《喋血江陵》由韓國兩大動作演員代表《浴血劍客》張赫、《黑色太陽》劉五性精彩主演，一同打造出痛快至極的高難度動作場面！將於11月19日（五）在台上映。
《喋血江陵》故事敘述韓國江陵市最大的犯罪集團老大計劃建造亞洲最大的度假村。他最信任的手下吉石（劉五性 飾）每天執行老大的任務，對他忠心耿耿。而敏錫（張赫 飾）是來自首爾的年輕黑幫老大，有頭腦和野心，決定跳槽從事度假事業，建立自己的勢力。敏錫以各種暴力和詐欺手段獲得了度假村，導致吉石的幫派處於危險中，於是吉石決定展開復仇。這部作品也是張赫與劉五性繼韓劇《生意之神－客主2015》後，睽違6年再度合作的作品。
(圖源:車庫娛樂)
張赫這次在《喋血江陵》中則飾演反派角色，他表示：「一直很想嘗試扮演反派人物，覺得這角色很有魅力。」張赫也透露對手演員劉五性也是他選擇參演本作的原因之一，他說：「雖然曾和五性哥合作過，但還想再跟他一起演戲。而且在江陵看著海所感受到的，感覺能讓角色變得很夢幻，因此決定參演本作，拍攝現場的氣氛也十分愉快。」韓國性格演員劉五性，在近期的話題韓劇《黑色太陽》中飾演和男主角南宮珉對立的角色，而在《喋血江陵》中他則面對張赫這名瘋狂的對手，對於和張赫的演技默契，劉五性表示：「當年在《生意之神－客主2015》中，張赫是男主角，我則飾演反派角色，這次則互換立場了。
(圖源:車庫娛樂)
而參演《喋血江陵》的其他演員也都透露，張赫和劉五性擁有和角色不同的反轉魅力，曾透過《火星生活》、《魔鬼對決》等作令觀眾印象深刻的吳代煥就表示：「得知能和劉五性前輩一起合作時感到很緊張，沒想到能和高中時在電視上所看到的劉五性、張赫兩位大前輩共演，感到既緊張又害怕。兩位都十分有氣勢，但開拍後和他們相處時，才發現他們像大嬸一樣非常喜歡聊天！兩位的個性都很細心溫柔，非常照顧大家，讓拍攝現場的氣氛非常自在愉快。」
(圖源:車庫娛樂)
▼預告，張赫化身黑幫老大，為目標不惜一切！
(封面圖源:車庫娛樂)
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