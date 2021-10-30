张赫、刘五性睽违6年后将於11月19日合体大萤幕《喋血江陵》！两人外型酷酷在现场却被爆像大婶！

最新犯罪动作巨献《喋血江陵》由韩国两大动作演员代表《浴血剑客》张赫、《黑色太阳》刘五性精彩主演，一同打造出痛快至极的高难度动作场面！将於11月19日（五）在台上映。
《喋血江陵》故事叙述韩国江陵市最大的犯罪集团老大计划建造亚洲最大的度假村。他最信任的手下吉石（刘五性 饰）每天执行老大的任务，对他忠心耿耿。而敏锡（张赫 饰）是来自首尔的年轻黑帮老大，有头脑和野心，决定跳槽从事度假事业，建立自己的势力。敏锡以各种暴力和诈欺手段获得了度假村，导致吉石的帮派处於危险中，於是吉石决定展开复仇。这部作品也是张赫与刘五性继韩剧《生意之神－客主2015》后，睽违6年再度合作的作品。
(图源:车库娱乐)
张赫这次在《喋血江陵》中则饰演反派角色，他表示：「一直很想尝试扮演反派人物，觉得这角色很有魅力。」张赫也透露对手演员刘五性也是他选择参演本作的原因之一，他说：「虽然曾和五性哥合作过，但还想再跟他一起演戏。而且在江陵看著海所感受到的，感觉能让角色变得很梦幻，因此决定参演本作，拍摄现场的气氛也十分愉快。」韩国性格演员刘五性，在近期的话题韩剧《黑色太阳》中饰演和男主角南宫珉对立的角色，而在《喋血江陵》中他则面对张赫这名疯狂的对手，对於和张赫的演技默契，刘五性表示：「当年在《生意之神－客主2015》中，张赫是男主角，我则饰演反派角色，这次则互换立场了。
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而参演《喋血江陵》的其他演员也都透露，张赫和刘五性拥有和角色不同的反转魅力，曾透过《火星生活》、《魔鬼对决》等作令观众印象深刻的吴代焕就表示：「得知能和刘五性前辈一起合作时感到很紧张，没想到能和高中时在电视上所看到的刘五性、张赫两位大前辈共演，感到既紧张又害怕。两位都十分有气势，但开拍后和他们相处时，才发现他们像大婶一样非常喜欢聊天！两位的个性都很细心温柔，非常照顾大家，让拍摄现场的气氛非常自在愉快。」
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▼预告，张赫化身黑帮老大，为目标不惜一切！
(封面图源:车库娱乐)
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