《認識的哥哥》預告：邀請喜劇人大玩「魷魚遊戲」爆笑場面一一複製，SJ神童完美化身巨型鬼娃～

哈哈哈！搞笑藝人們感覺一定會超拼命，神童真的好適合扮成巨型娃娃「英熙」耶～。XDDD

JTBC 熱門綜藝節目《認識的哥哥》最新一期預告邀請到了7位喜劇人出演，一同參加節目組以韓劇「魷魚遊戲」為原型所設計的一系列關卡，有成為固定班底的新成員李陳鎬，和金勇明、金斗英、李銀炯、許卿煥、朴永振、姜在俊等搞笑藝人。



（圖源：friDay影音@《認識的哥哥》截圖）

▼預告：



第一場遊戲當然就是「123木頭人」，Super Junior神童則完美化身劇中的巨型鬼娃英熙（영희 / Younghee），光是站著就足以嚇到人～，可愛又充滿喜感。



（圖源：friDay影音@《認識的哥哥》截圖）



（圖源：friDay影音@《認識的哥哥》截圖）

為了獲取獎金，參賽者們使出渾身解數，但比起拿到獎金，大家似乎更樂於成為韓劇中的角色，力求完美詮釋出角色的精髓，從韓美女到老人吳一男，甚至是拿著皮箱的孔劉，究竟誰能夠給觀眾留下深刻印象呢？



（圖源：friDay影音@《認識的哥哥》截圖）



（圖源：friDay影音@《認識的哥哥》截圖）

《認識的魷魚遊戲》將在今晚19:40播出，想參加這一場遊戲嗎？記得鎖定節目喔！



（圖源：friDay影音@《認識的哥哥》截圖）



（圖源：friDay影音@《認識的哥哥》截圖）

（封面圖源：friDay影音@《認識的哥哥》截圖）

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