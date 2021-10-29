被資本主義控制的車銀優聲音！和原聲差太多了吧XD

原來我們聽到的車銀優聲音都是資本主義堆砌起來的「假像」！

明星這個團體非常奇特，我們經常能看到他們在匯款前後的形象對比照，匯款前他們可能是肉肉、不修邊幅的，匯款後立馬變得精神、精緻起來，完美出鏡。只是我們從來沒想過，資本不僅能「控制」他們的體重，竟然連聲音也是，車銀優就是被牢牢支配的那一個。

我們在廣告、節目裡聽到的車銀優的聲音總是活力十足、飽滿高亢的。據說這是經紀公司要求的，希望他能維持「高音」，這樣才能調動「聽眾」的積極性。而實際上車銀優本身的聲音是中低音，充滿了磁性，低沉舒緩之中還帶點空靈悠遠的感覺，總之一聽就讓人很上癮。這段影片就完美體現了「資本主義」聲音和原聲的區別了！！



前不久，車銀優所屬社正式宣佈車銀優加盟tvN新劇《Island》，攜手金南佶、李多熙和盛駿主演，這是一部驅魔題材的奇幻英雄劇，改編自1997年的同名網漫（《靈甲鬼修羅》）， 以濟州島為背景，講述必須與惡鬼妖魔做對抗的一群人既悲傷又奇異的旅程：妖怪們長久以來一直在覬覦消滅人類世界的機會，財閥家族的繼承人來到濟州島後立即被妖怪們視為獵物，而唯一能救她的就是神秘的妖怪獵人。銀優飾演因沒能保護好某個女孩而被負罪感包圍的驅魔師「約翰」，本名「姜燦赫」，小時候被領養到美國，但又被養父母拋棄在教會中長大，現在是紐約教堂的神父、教皇廳第132號使徒，性格天真爛漫、擁有可愛的少年美，是天生的靈力能力者。雖然在美國長大卻不忘故鄉，透過韓劇學習韓語、是韓劇和kpop的狂熱粉絲，為了尋找親生母親前往韓國，中途被元美瑚騙到濟州島，自此在元美瑚身邊守護著她。

最後送上車銀優印尼語版的「親愛的，起床啦」！！！



（封面圖源：IG@eunwo.o_c）

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