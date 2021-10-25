因私生活爭議退出《兩天一夜》！金宣虎拍攝部分全部被剪輯掉，片頭動畫也變成5人

因私生活爭議退出《兩天一夜》！金宣虎拍攝部分全部被剪輯掉，片頭動畫也變成5人

綜藝   2021年10月25日   星期一12:52   Yuan   24

《兩天一夜》第四季在2019年12月開播，這也是金宣虎出道以來首次固定出演綜藝。

他在綜藝新生兒中逐漸成長，即使拍攝《Start-Up》、《海岸村恰恰恰》大爆紅後，也沒有退出節目。之前製作組為了照顧他的行程，也都選在慶尚北道附近進行拍攝，而成員們更多次通過節目喊話：「不要闖禍，長長久久地做《兩天一夜》吧！」

（圖源：KBS《兩天一夜》截圖）

日前，金宣虎因前女友A某的爆料，陷入私生活爭議，因此退出《兩天一夜》。《兩天一夜》製作組也表示：「對於已經拍攝好的部分，將進行最大程度剪輯，最大限度地減少觀眾的不便，，以後的錄製將以5人組的形式進行。」

（圖源：KBS《兩天一夜》官方海報）

24日播出「第一屆秋男選拔大賽特輯」第二個故事，是金宣虎退出後首次播出的節目，因此更加受到觀眾的關注。當天節目中，金宣虎已經從片頭動畫消失，遊戲畫面全被剪輯掉，特寫鏡頭則是以字幕遮住臉，只有在進行團體賽、遊戲說明等無法剪輯的部分，才會出現他的畫面。

（圖源：KBS《兩天一夜》截圖）

（圖源：KBS《兩天一夜》截圖）

（圖源：KBS《兩天一夜》截圖）

在泥灘旅行之前，文世潤與金宣虎組成一組，但組合分量也全部消失。

對於金宣虎的剪輯，觀眾們也出現兩極的意見。 雖然有人認為應該考慮到觀眾的情緒進行編輯，但也有人認爲因爲私人的問題，在節目中進行剪輯有些過分。

（圖源：KBS《兩天一夜》）

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（封面圖源：KBS《兩天一夜》、KBS《兩天一夜》截圖）

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留言/評論
  • 其實我覺得製作單位已經是盡最大的努力了
    1小時前
  • 無聊，是殺人放火危害社會秩序了嗎，別日後又來蹭熱度
    2小時前
  • 所以關掉不看了
    1小時前
  • 可惜 .. 韓國演藝圈應該改變下呢啲風氣!!! 沒有洪班長係你哋嘅損失 😆😆
    1小時前
  • 沒有完整的6人就都不好看了😑
    1小時前
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