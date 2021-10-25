《紅天機》大結局倒數一天！魔王吃定了安孝燮，與金裕貞海誓山盟、私訂終生的浪漫劇照公開～

【搶先看影片】魔王對河覽（安孝燮 飾）真的好執著：「你是屬於我的。」，還想著跟他永遠合體啊～！！！！意外地 Bromance 發展？！XD

SBS 熱門奇幻古裝劇《紅天機》即將在明天迎來第16集大結局，今晚 EP.15 的預告中，甦醒的王（趙成夏 飾）雖然讓局勢穩定下來，但魔王依舊存在河覽體內，甚至妄想與他合而為一。

▼官方公開的搶先看影片中，本來河覽與紅天機（金裕貞 飾）接觸時，身體才會不穩定地引發變身成魔王，但如今已演變成…持有戒指之人，能夠使用魔王之力，那股強大力量也讓常人難以駕馭。魔王一直喊著：「你是屬於我的。」



而在今晚的最新劇照中，失去父親的天機依靠在河覽的肩上，擁有同樣喪父之痛的兩人，互相安慰著彼此，戒指更成為了兩人的信物，在海景前交換著守護彼此的誓約，這份愛也將成為強大的力量，為結局寫下全新的歷史。



（圖源：SBS《紅天機》官網截圖）

天機最終是否會與畫叉締約作畫？



（圖源：SBS《紅天機》官網截圖）

＊上週劇透：《紅天機》魔王封印儀式正式登場，安孝燮捨命救出金裕貞卻犧牲兩命！下週將迎來大結局EP.13-14



（圖源：黃viu煲劇平台@《紅天機》截圖）

▼最新預告：



（封面圖源：SBS《紅天機》官網截圖）

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