因私生活争议退出《两天一夜》！金宣虎拍摄部分全部被剪辑掉，片头动画也变成5人

《两天一夜》第四季在2019年12月开播，这也是金宣虎出道以来首次固定出演综艺。

他在综艺新生儿中逐渐成长，即使拍摄《Start-Up》、《海岸村恰恰恰》大爆红后，也没有退出节目。之前制作组为了照顾他的行程，也都选在庆尚北道附近进行拍摄，而成员们更多次通过节目喊话：「不要闯祸，长长久久地做《两天一夜》吧！」



（图源：KBS《两天一夜》截图）

日前，金宣虎因前女友A某的爆料，陷入私生活争议，因此退出《两天一夜》。《两天一夜》制作组也表示：「对於已经拍摄好的部分，将进行最大程度剪辑，最大限度地减少观众的不便，，以后的录制将以5人组的形式进行。」



（图源：KBS《两天一夜》官方海报）

24日播出「第一届秋男选拔大赛特辑」第二个故事，是金宣虎退出后首次播出的节目，因此更加受到观众的关注。当天节目中，金宣虎已经从片头动画消失，游戏画面全被剪辑掉，特写镜头则是以字幕遮住脸，只有在进行团体赛、游戏说明等无法剪辑的部分，才会出现他的画面。



（图源：KBS《两天一夜》截图）



（图源：KBS《两天一夜》截图）



（图源：KBS《两天一夜》截图）

在泥滩旅行之前，文世润与金宣虎组成一组，但组合分量也全部消失。



对於金宣虎的剪辑，观众们也出现两极的意见。 虽然有人认为应该考虑到观众的情绪进行编辑，但也有人认爲因爲私人的问题，在节目中进行剪辑有些过分。



（图源：KBS《两天一夜》）

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（封面图源：KBS《两天一夜》、KBS《两天一夜》截图）

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