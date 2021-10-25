人氣法國喜劇《找我經紀人》翻拍成韓版！李瑞鎮＆《機醫》郭善英收到出演提案，這組合有點期待啊～

今日（25日），《找我經紀人》（Call My Agent！）的製作公司 Studio Dragon 表示：「已向李瑞鎮、郭善英提議出演，目前正在討論中。」

《找我經紀人》是法國人氣電視劇系，真實而富有風趣地展現頂級明星和他們的搭檔經紀人之間激烈孤軍奮戰的故事，以製作精良的作品獲得了好評，在法國播放到第四季。 Studio Dragon 日前正式簽約版權，韓國版的《百分之十》將發揮原作的優勢和趣味性，同時開發符合國內實情和情緒的小插曲，特別是每集爲電視劇增添光彩的客串陣容也將傾注心血。



（圖源： Netflix@《找我經紀人》官方海報）

李瑞鎮日前確定與羅美蘭搭擋出演人氣漫改劇《內科朴院長》，該劇講述夢想成為一名真正醫生、初次開診所的朴院長（李瑞鎮 飾），卻在毫無病患的診療室中苦惱醫術和商術，再次經歷殘酷現實的搞笑故事。這也是他出道22年以來，首次挑戰搞笑演技。



（圖源：Hook Entertainment 、C-JeS Entertainment）

郭善英在結束《機智醫生生活2》後，也確定與李英愛、金慧峻搭擋JTBC新劇《具景伊》，她將在劇中飾演具景伊的同事，是NT Life保險公司調查組的組長「羅帝希」。此外，也將出演KBS獨幕劇《平凡的在華》。



（圖源：tvN《機智醫生生活2》劇照）



（圖源：IG@jtbcdrama）

兩位演員是否會通過《找我經紀人》展開合作，也備受關注。



（封面圖源：Hook Entertainment＆Blossom Entertainment＆ Netflix@《找我經紀人》官方海報）

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