收視一路跌停！柳俊烈《人間失格》終演感想：「演出作品中最不願離開的角色人物」

由演員全道嬿以及柳俊烈所主演的電視劇《人間失格》在上週末播出最終回，雖然原本電視劇的題材就比較偏內心陰暗層面，敘事方式居多，收視率從一開始的4點多一路跌到最後1點多，柳俊烈也表達了終演感想。



(圖源:Facebook@JTBC drama)

日前柳俊烈透過自己的IG寫著「與康宰共度的幸福時光 喀擦」並發表了寫著這文字的蛋糕照片，表達了自己對於剛剛播畢的《人間失格》的演出感想。柳俊烈被問到心情是完成了作品很開心？還是內心相當捨不得？他表示沒有開心的感覺，只有相當不捨。柳俊烈甚至表示這是他所演出的作品中，最不願離開的人物角色，更表現出他對於作品的熱愛。



(圖源:Facebook@JTBC drama)

劇中柳俊烈所飾演的李康宰，做著一份什麼事都能「代理」的工作，可以扮演別人的家屬出席婚喪喜慶場合，當然也有其他類似出租時間的服務，幾乎沒有了自己而是穿梭在他人的人生中，這也讓他的內心看不見未來，感覺不道自己能不能有所成就。雖然劇情的敘述模式與步調較為緩慢，追求內心深層的感受表達，不過柳俊烈的精湛演技還是完美消化了這個角色，讓觀眾們相當有共鳴。



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(封面圖源:Facebook@JTBC drama)

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