99s私下重聚出席《機智醫生生活》副導演婚禮！司儀+祝詞+祝歌全包，申鉉彬的「馴夫」姿勢超搞笑XD

99s私下重聚出席《機智醫生生活》副導演婚禮！司儀+祝詞+祝歌全包，申鉉彬的「馴夫」姿勢超搞笑XD

明星   2021年10月25日   星期一10:32   Tracy  

沒想到還能在電視劇和綜藝節目之外看到《機智醫生生活》主演們的身影。

最近《機智醫生生活》的副導演大婚，特別邀請了金大明、鄭敬淏、柳演錫等人出席，在戲外看到99s重聚，太讓觀眾興奮了。 這場婚禮由金大明和鄭敬淏擔任司儀，兩人既幽默又有條不紊地主持著。

祝詞則是柳演錫負責。

祝歌部份則是曹政奭的太太Gummy獻唱，看得網友們調侃：奇妙的世界觀，難道這就是夫妻一體嗎？老公主演的電視劇副導演結婚，老婆也要來出一份力，哈哈哈哈！

最讓CP粉們激動的是柳演錫和申鉉彬合體與新人夫婦拍照！口罩是故意配成一黑一白嗎？

這一張照片讓小編狠狠腦補了一下：歐巴，等下喝醉了可不要對我哭哭唧唧哦！！申鉉彬小手一戳，完全是馴夫姿勢，柳演錫手插口袋，非常認真地聽著「小嬌妻」訓話。

（封面圖源：tvN《機智醫生生活》）

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