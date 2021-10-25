收视一路跌停！柳俊烈《人间失格》终演感想：「演出作品中最不愿离开的角色人物」

由演员全道嬿以及柳俊烈所主演的电视剧《人间失格》在上周末播出最终回，虽然原本电视剧的题材就比较偏内心阴暗层面，叙事方式居多，收视率从一开始的4点多一路跌到最后1点多，柳俊烈也表达了终演感想。



(图源:Facebook@JTBC drama)

日前柳俊烈透过自己的IG写著「与康宰共度的幸福时光 喀擦」并发表了写著这文字的蛋糕照片，表达了自己对於刚刚播毕的《人间失格》的演出感想。柳俊烈被问到心情是完成了作品很开心？还是内心相当舍不得？他表示没有开心的感觉，只有相当不舍。柳俊烈甚至表示这是他所演出的作品中，最不愿离开的人物角色，更表现出他对於作品的热爱。



(图源:Facebook@JTBC drama)

剧中柳俊烈所饰演的李康宰，做著一份什么事都能「代理」的工作，可以扮演别人的家属出席婚丧喜庆场合，当然也有其他类似出租时间的服务，几乎没有了自己而是穿梭在他人的人生中，这也让他的内心看不见未来，感觉不道自己能不能有所成就。虽然剧情的叙述模式与步调较为缓慢，追求内心深层的感受表达，不过柳俊烈的精湛演技还是完美消化了这个角色，让观众们相当有共鸣。



(图源:Facebook@JTBC drama)

(封面图源:Facebook@JTBC drama)

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻