《我的大叔》李善均主演驚悚漫改劇《Dr. Brain》長預告公開，入侵亡者大腦來破案的天才腦科學家來了

預告讓人看了心跳加速啊！！！希望李善均又能成就一部神劇～。（11月4日上線首播，大叔演技好又超會挑劇本的）

熱門電影《密探》、《人狼》的金知雲導演首度轉戰小螢幕，拍攝了驚悚漫改新劇《Dr.Brain》首次公開了兩分多鐘的長預告，緊張氛圍在空氣中瀰漫。



（圖源：Apple TV+《Dr. Brain》官方截圖）



（圖源：Apple TV+《Dr. Brain》官方截圖）

這部劇由李善均、李裕英、朴喜洵、徐智慧、劉台午、李在源…等實力派演員們出演，講述研究大腦記憶和潛意識的天才科學家，在一場不幸的意外中失去家人，一次次透過剖析亡者大腦的記憶還原案情，揭露意外背後真相的驚悚科幻故事。



（圖源：Apple TV+《Dr. Brain》官方截圖）



（圖源：Apple TV+《Dr. Brain》官方截圖）

▼《Dr.Brain》首波預告：



李善均這次的人物設定是天才腦科學家，瘋狂且執著，失去摯愛後執念就更深了， 預告中那分不清現實還是虛幻的記憶片段，由演技實力派的李善均來引導全劇，想想就令人期待～。



（圖源：YouTube@Apple TV截圖）



（圖源：YouTube@Apple TV截圖）

這也是 Apple TV+ 首部韓國原創劇集，共6集，投入了相當大的心力，預計在11月4日上線首播。

（封面圖源：YouTube@Apple TV截圖）

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