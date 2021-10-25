金宣虎仍是觀眾心目中的人氣王！AAA人氣獎投票進行中，票數位居於榜首～

雖然金宣虎最近是因為私生活爭議纏身，但仍不影響他在觀眾心目中的人氣。

2021 Asia Artist Awards（以下簡稱為AAA）組會委日前進行了獎項投票，截止至24日下午，金宣虎以70000多票的的得票率位居人氣男演員榜的榜首，第二名與第三名則是車銀優和NCT道英，金宣虎以壓倒性的優勢穩居第一名。



不過該結果並不是最終的得獎結果，投票分為兩輪進行，第一輪從10月22日到11月5日之間展開，每個獎項名列前茅的候選人將進入第二輪投票，這一輪投票時間從11月初到11月15日結束，獲得選票最多的候選人將捧回AAA人氣獎。



（圖源：IG@salt_ent）

10月17日就在人氣劇《海岸村恰恰恰》大結局當日，金宣虎突然被前女友踢爆私生活醜聞，震驚全網，時隔3天他才出面回應並道歉，但形象已然跌入谷底，多篇廣告被撤，接連幾部電影慘遭換角，就連綜藝《兩天一夜》也幾乎剪掉他所有的鏡頭，雖然負面消息不斷，但依舊沒能影響金宣虎在廣大觀眾心目中的人氣，而大家現在最關心的就是若金宣虎真的斬獲人氣獎，他是否會出席AAA的頒獎禮。此前，徐睿知也遇到過類似的情況，她因深陷操控男友、學歷造假等醜聞而暫停一切官方活動，當時的她獲得了百想藝術大賞的人氣獎，但最後未能出席頒獎禮。

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