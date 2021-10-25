《我的大叔》李善均主演惊悚漫改剧《Dr. Brain》长预告公开，入侵亡者大脑来破案的天才脑科学家来了

预告让人看了心跳加速啊！！！希望李善均又能成就一部神剧～。（11月4日上线首播，大叔演技好又超会挑剧本的）

热门电影《密探》、《人狼》的金知云导演首度转战小萤幕，拍摄了惊悚漫改新剧《Dr.Brain》首次公开了两分多钟的长预告，紧张氛围在空气中弥漫。



（图源：Apple TV+《Dr. Brain》官方截图）



（图源：Apple TV+《Dr. Brain》官方截图）

这部剧由李善均、李裕英、朴喜洵、徐智慧、刘台午、李在源…等实力派演员们出演，讲述研究大脑记忆和潜意识的天才科学家，在一场不幸的意外中失去家人，一次次透过剖析亡者大脑的记忆还原案情，揭露意外背后真相的惊悚科幻故事。



（图源：Apple TV+《Dr. Brain》官方截图）



（图源：Apple TV+《Dr. Brain》官方截图）

▼《Dr.Brain》首波预告：



李善均这次的人物设定是天才脑科学家，疯狂且执著，失去挚爱后执念就更深了， 预告中那分不清现实还是虚幻的记忆片段，由演技实力派的李善均来引导全剧，想想就令人期待～。



（图源：YouTube@Apple TV截图）



（图源：YouTube@Apple TV截图）

这也是 Apple TV+ 首部韩国原创剧集，共6集，投入了相当大的心力，预计在11月4日上线首播。

（封面图源：YouTube@Apple TV截图）

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