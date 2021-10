CL公開專輯收錄曲《LET IT》2NE1成員錄音版本！粉絲：「還是熟悉的聲音，希望可以合體一起唱」

20日推出全新個人專輯《ALPHA》的CL,直播中也向粉絲們分享錄音花絮。

她更透露其中一首收錄曲《LET IT》,原本打算製作成有2NE1成員參與的版本,隨後拿出手機播放Dara、朴春錄音的片段(Minzy因為行程,所以沒有參與)。想起之前朴春曾透露過成員們一起錄音了,不知道是不是這個呢~



(圖源:IG@chaelincl)

HELLO 2NE1 COULD POTENTIALLY RELEASE THIS SONG AS A COMEBACK?? @chaelinCL @haroobomkum @krungy21 @mingkki21 pic.twitter.com/5PD5g680WM