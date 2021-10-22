CL公開專輯收錄曲《LET IT》2NE1成員錄音版本！粉絲：「還是熟悉的聲音，希望可以合體一起唱」

20日推出全新個人專輯《ALPHA》的CL，直播中也向粉絲們分享錄音花絮。

她更透露其中一首收錄曲《LET IT》，原本打算製作成有2NE1成員參與的版本，隨後拿出手機播放Dara、朴春錄音的片段（Minzy因為行程，所以沒有參與）。想起之前朴春曾透露過成員們一起錄音了，不知道是不是這個呢～



（圖源：IG@chaelincl）

雖然最終沒有發行這個版本，但...這讓不少粉絲都表示：「成員們聲音一出來，CL就笑了」、「我熟悉的2NE1」、「我的青春回來了，希望之後可以合體」、「希望可以出這個版本」、「聽到流淚了」、「感覺每個人的part還是以前的2NE1ㅠㅠㅠㅠ」等等。



2NE1出道超過12年，今年終於全員離開YG娛樂各自發展，不過4位成員們感情依舊非常好，偶爾也會通過 SNS 曬出合照。

最近，她們久違一起現身接受《MAMA》頒獎禮紀錄片訪問，預告中她們談到2015年最後一次同台表演，Minzy笑容中透露出無奈：「誰也沒想到那會是最後一次的舞台。」完整影片將會在28日公開。



（圖源：YG娛樂）



（圖源：Youtube@Mnet K-POP截圖）

（封面圖源：IG@chaelincl）

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