CL公开专辑收录曲《LET IT》2NE1成员录音版本！粉丝：「还是熟悉的声音，希望可以合体一起唱」

20日推出全新个人专辑《ALPHA》的CL，直播中也向粉丝们分享录音花絮。

她更透露其中一首收录曲《LET IT》，原本打算制作成有2NE1成员参与的版本，随后拿出手机播放Dara、朴春录音的片段（Minzy因为行程，所以没有参与）。想起之前朴春曾透露过成员们一起录音了，不知道是不是这个呢～



（图源：IG@chaelincl）

虽然最终没有发行这个版本，但...这让不少粉丝都表示：「成员们声音一出来，CL就笑了」、「我熟悉的2NE1」、「我的青春回来了，希望之后可以合体」、「希望可以出这个版本」、「听到流泪了」、「感觉每个人的part还是以前的2NE1ㅠㅠㅠㅠ」等等。



2NE1出道超过12年，今年终於全员离开YG娱乐各自发展，不过4位成员们感情依旧非常好，偶尔也会通过 SNS 晒出合照。

最近，她们久违一起现身接受《MAMA》颁奖礼纪录片访问，预告中她们谈到2015年最后一次同台表演，Minzy笑容中透露出无奈：「谁也没想到那会是最后一次的舞台。」完整影片将会在28日公开。



（图源：YG娱乐）



（图源：Youtube@Mnet K-POP截图）

（封面图源：IG@chaelincl）

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