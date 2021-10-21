金宣虎原先敲定好的三部電影也泡湯了！本來會分別與尹汝貞、高雅拉&潤娥合作～

金宣虎事件的連鎖效應來了。

從匿名女網友踢爆「大勢男演員K某」事件開始，到金宣虎承認K就是自己且道歉，3天的時間中輿論風向來回轉變。 金宣虎也從笑起來人畜無害的可愛男孩跌下神壇，淪為了廣大民眾口中的「渣男」，僅用了短短一年的事情。 廣告商們在金宣虎尚未親口承認之前就陸續撤下了廣告，據說他每部廣告的年代言費為4-5億（韓幣，下同），手上有十幾個代言，而賠償金則在年代言費的2倍。 此外，金宣虎參演的綜藝節目《兩天一夜》也爆出他即將下車、出演內容要被剪輯掉的消息，連鎖效應正慢慢浮現。



（圖源：YouTube@SM C&C 광고사업부문）



（圖源：YouTube@캐논TV - Canon Korea）

憑藉《Start-Up》一夜爆火，以《海岸村恰恰恰》打進韓劇圈主角陣容的金宣虎是近年的大勢，不僅代言接到手軟，影視劇新作也一部接一部，早前就敲定了3部作品隨著「大勢演員K某事件」的曝光可能也要擱淺了。

最先受影響的就是朴勳正導演的電影《悲傷熱帶》，影片原定於11月中旬開機，還剩一個月的時間，無論是重新選角還是開拍都難成行。製片方透露劇組正在積極討論最終是要換掉金宣虎還是依舊起用他。同時，劇組還公開了女主角人選，為高雅拉。

緊接著就是12月計劃開拍的《Dog Days》，該影片因有尹汝貞的出演而備受關注。目前劇組傳出消息稱將以換掉金宣虎為調整方向，就算受損失也堅持要換人。另外，和潤娥搭檔的電影《2點的約會》方面計劃明年3月拍攝，同樣發佈公開聲明，表示會撤掉金宣虎並重新選角。



傳了一整夜金宣虎和東家S.A.L.T娛樂合約9月到期的消息也在20日早上被闢謠，S.A.L.T娛樂透露雙方的經幾個月還有很長一段時間才到期。另一邊，有一批粉絲公開表示會繼續支持金宣虎，希望他知錯能改，重新開始。而昨天下午時分，再發文表示不希望風波繼續延燒的前提下，願意撤下當日上傳的文字。



（封面圖源：IG@seonho__kim）

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