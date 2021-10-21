《Eternals》全球首映禮馬東錫攜女友出席～還特意介紹給Angelina Jolie！

馬東錫是好事將近了嗎？大場合也帶著女友！

馬東錫入駐漫威世界，參演了電影《Eternals》（永恆族），飾演永恆家族的成員「Gilgamesh」，號稱近戰能力最強者。 10月18日（美國當地時間）《Eternals》在美國舉行了全球首映會，Angelina Jolie、Richard Madden、Brian Tyree Henry、Kit Harington等主演悉數亮相，馬東錫也在其中。



馬東錫介紹自己飾演的Marvel英雄角色，稱：「他是這部電影裡超能力最強角色，且內心善良。與Angelina Jolie扮演的蒂娜是比友誼還有更深的關係，《Eternals》要講述和友情不一樣的人物關係。」電影即將上映，馬東錫也難掩激動之情，稱：「非常興奮，很榮幸成為Marvel的一員，雖然我參演過100多部作品了，但《Eternals》是我進軍好萊塢的處女作，是全新的開始，對我來說意義重大。 」當天的活動上，馬東錫還帶了女友藝正花一起出席，還將女友介紹給了Angelina Jolie，Angelina Jolie很熱情地擁抱了對方。



（圖源：YouTube@ Marvel Entertainment）

藝正花被稱「史上最美體育老師」，身材凹凸有致，顏值也是明星級，與馬東錫同屬於同一家經紀公司，因為有共同的興趣愛好而走到了一起，當然這個興趣愛好就是健身啦。 雖然兩人年齡相差了17歲，卻絲毫不影響感情，兩人已經在一起4年，感情十分穩定。這麼重要的全球首映禮，馬東錫也帶著藝正花，甚至介紹她給同劇組的明星認識，也難怪外界會猜測兩人好事將近。



（封面圖源：IG@donlee）

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