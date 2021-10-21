金宣虎原先敲定好的三部电影也泡汤了！本来会分别与尹汝贞、高雅拉&润娥合作～

金宣虎事件的连锁效应来了。

从匿名女网友踢爆「大势男演员K某」事件开始，到金宣虎承认K就是自己且道歉，3天的时间中舆论风向来回转变。 金宣虎也从笑起来人畜无害的可爱男孩跌下神坛，沦为了广大民众口中的「渣男」，仅用了短短一年的事情。 广告商们在金宣虎尚未亲口承认之前就陆续撤下了广告，据说他每部广告的年代言费为4-5亿（韩币，下同），手上有十几个代言，而赔偿金则在年代言费的2倍。 此外，金宣虎参演的综艺节目《两天一夜》也爆出他即将下车、出演内容要被剪辑掉的消息，连锁效应正慢慢浮现。



（图源：YouTube@SM C&C 광고사업부문）



（图源：YouTube@캐논TV - Canon Korea）

凭藉《Start-Up》一夜爆火，以《海岸村恰恰恰》打进韩剧圈主角阵容的金宣虎是近年的大势，不仅代言接到手软，影视剧新作也一部接一部，早前就敲定了3部作品随著「大势演员K某事件」的曝光可能也要搁浅了。

最先受影响的就是朴勋正导演的电影《悲伤热带》，影片原定於11月中旬开机，还剩一个月的时间，无论是重新选角还是开拍都难成行。制片方透露剧组正在积极讨论最终是要换掉金宣虎还是依旧起用他。同时，剧组还公开了女主角人选，为高雅拉。

紧接著就是12月计划开拍的《Dog Days》，该影片因有尹汝贞的出演而备受关注。目前剧组传出消息称将以换掉金宣虎为调整方向，就算受损失也坚持要换人。另外，和润娥搭档的电影《2点的约会》方面计划明年3月拍摄，同样发布公开声明，表示会撤掉金宣虎并重新选角。



传了一整夜金宣虎和东家S.A.L.T娱乐合约9月到期的消息也在20日早上被辟谣，S.A.L.T娱乐透露双方的经几个月还有很长一段时间才到期。另一边，有一批粉丝公开表示会继续支持金宣虎，希望他知错能改，重新开始。而昨天下午时分，再发文表示不希望风波继续延烧的前提下，愿意撤下当日上传的文字。



（封面图源：IG@seonho__kim）

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