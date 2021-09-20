金宣虎一進軍大銀幕就接三部電影！最新消息還要和尹汝貞、金侖珍合拍《Dog Days》

果真是大勢呀，金宣虎最近也太搶手～！

今（20）日傳出金宣虎接拍電影《Dog Days》，而這已是他短時間內第三部電影戲約，顯見多麼炙手可熱。

《Dog Days》是部講述各式各樣的人與寵物一起成長的故事，金宣虎不僅要和鼎鼎大名的前輩尹汝貞與金侖珍合作，還要挑戰和動物演戲。《Dog Days》製片商為JK Film，製作過《國際市場》、《機密同盟》、《無價之保》（擔保）等片。



▼尹汝貞，近日才以《夢想之地》（農情家園）入選《時代》雜誌「2021全球最具影響力100人」‎



▼金侖珍，曾演出《魚》、《國際市場》、《無價之寶》等賣座電影



金宣虎從2017年以《金科長》進入電視劇圈子，去年憑藉《Star-Up：我的新創時代》紅遍大街小巷，卻從未拍過電影，直至今年才確定進軍大銀幕，不到一個月傳出三部電影戲約，除了上述的《Dog Days》，還有《悲傷熱帶》以及《2點的約會》。

而這三部電影風格迥異，《Dog Days》可能是部清新療癒之作，《悲傷熱帶》根據導演朴勳正的過往風格也許是暗黑路線，《2點的約會》則是部浪漫電影。觀眾很快就能透過大銀幕欣賞金宣虎的多種樣貌。

（延伸閱讀：金宣虎有望進軍大銀幕！首部邀約是《新世界》、《魔女》系列導演朴勳正新作！‎／潤娥&金宣虎確定攜手童話般的浪漫電影《2點的約會》‎）

正在《海岸村恰恰恰》扮演暖男「洪班長」的金宣虎，殺青後將先投入《悲傷熱帶》拍攝，明年1月進入《Dog Days》劇組，3月接著《2點的約會》。



（封圖：金宣虎所屬S.A.L.T娛樂、尹汝貞所屬HOOK娛樂、韓國電影振興委員會）

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