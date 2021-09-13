夢幻組合合作成真♥ 潤娥&金宣虎確定攜手童話般的浪漫電影《2點的約會》

去年兩個站在一起就像公主與王子啊～

潤娥與金宣虎去年年末於MBC歌謠大祭上共同主持並合作舞台，兩人並肩站在一起的美好畫面馬上引發網友熱烈討論，紛紛敲碗合作戲劇作品。今（13）日許多網友的幻想實現啦！

（延伸閱讀：這畫面太美！潤娥、金宣虎在《MBC歌謠大祭典》合唱，網友：「兩人好配，立刻讓他倆拍愛情劇」）

今年至少已推出兩部佳片《逃出摩加迪休》、《綁架影帝黃晸珉》的電影製作公司「外柔內剛」，宣布了潤娥與金宣虎將擔任新電影《2點的約會》男女主角，導演為《極限逃生》（EXIT）李相槿導演，此為潤娥繼《極限逃生》再次與李相槿導演合作。而‎金宣虎上週才傳出有望演出朴勳正導演新作《悲傷熱帶》，這也可能會是他第一部大銀幕之作。

（圖：SM娛樂、S.A.L.T.娛樂）

（圖：車庫娛樂《極限逃生》海報）

《2點的約會》是部愛情喜劇，描述一個住在樓下擁有超乎想象祕密的女人，每天與住在樓上的男人見面後，展開了一場溫暖的童話般的浪漫故事。據傳金宣虎看完劇本很快便表明了出演意願。

《2點的約會》預計於明年3月開拍，不僅潤娥與金宣虎這對高顏值組合令人期待，潤娥能否與李相槿導演再次重現《極限逃生》的高票房，同樣引人矚目。

（封圖：SM娛樂、S.A.L.T.娛樂、《2020歌謠大祭》@YouTube MBCkpop 截圖）

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