終於演主角了！魏河俊《魷魚遊戲》之後邀約不斷，被《黑道律師文森佐》導演看中演新劇《小婦人》

Netflix《魷魚遊戲》裡的小鮮肉帥警魏河俊（魏嘏雋）傳出了新作好消息，這次擔任的還是男一號哦。

《魷魚遊戲》讓魏河俊一炮而紅，他在劇中飾演了一名臥底警察「黃俊昊」，雖然不是參賽者，但多場漂亮動作戲和敏銳的觀察力，也讓觀眾們印象超深刻。 最近《黑道律師文森佐》的導演金熙源就向魏河俊遞去了橄欖枝，邀請他出演新劇《小婦人》的男主角。



（圖源：Netflix《魷魚遊戲》）

金高銀和南志鉉日前先後傳出接到《小婦人》劇本，正在積極討論中的消息，雖然最終是否會出演尚未得知，但經紀公司方面表示「積極討論」也反映出兩位女演員接拍的可能性非常大。《黑道律師文森佐》收視率、話題度在播出當時一直居高不下，還助宋仲基重返事業巔峰，因此金熙源導演即將開拍新作的消息曝光之後立刻引發了劇迷們的關注。



1991年出生的魏河俊，是模特兒出身。 2015年電影《唐人街》（又譯《儲物櫃女孩》）出道。 直到《經常請吃飯的漂亮姐姐》才有了關注度，之後陸續出演了《羅曼史是別冊附錄》、《回到18歲》等，嘗試各種不一樣的角色，滿滿積累經驗。 此外，魏河俊的下一部作品已經確定，將和李棟旭、韓智恩合作tvN新劇《Bad and Crazy》。



（封面圖源：IG@wi__wi__wi）

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