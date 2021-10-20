终於演主角了！魏河俊《鱿鱼游戏》之后邀约不断，被《黑道律师文森佐》导演看中演新剧《小妇人》

Netflix《鱿鱼游戏》里的小鲜肉帅警魏河俊（魏嘏隽）传出了新作好消息，这次担任的还是男一号哦。

《鱿鱼游戏》让魏河俊一炮而红，他在剧中饰演了一名卧底警察「黄俊昊」，虽然不是参赛者，但多场漂亮动作戏和敏锐的观察力，也让观众们印象超深刻。 最近《黑道律师文森佐》的导演金熙源就向魏河俊递去了橄榄枝，邀请他出演新剧《小妇人》的男主角。



（图源：Netflix《鱿鱼游戏》）

金高银和南志铉日前先后传出接到《小妇人》剧本，正在积极讨论中的消息，虽然最终是否会出演尚未得知，但经纪公司方面表示「积极讨论」也反映出两位女演员接拍的可能性非常大。《黑道律师文森佐》收视率、话题度在播出当时一直居高不下，还助宋仲基重返事业巅峰，因此金熙源导演即将开拍新作的消息曝光之后立刻引发了剧迷们的关注。



1991年出生的魏河俊，是模特儿出身。 2015年电影《唐人街》（又译《储物柜女孩》）出道。 直到《经常请吃饭的漂亮姐姐》才有了关注度，之后陆续出演了《罗曼史是别册附录》、《回到18岁》等，尝试各种不一样的角色，满满积累经验。 此外，魏河俊的下一部作品已经确定，将和李栋旭、韩智恩合作tvN新剧《Bad and Crazy》。



（封面图源：IG@wi__wi__wi）

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