【有片】《The Penthouse》崔藝彬本人超呆萌！出演《認哥》坦言曾被釣魚電話掏空存摺

希望藝彬以後都只遇到順利的事情啊~~#崔藝彬 #ThePenthouse

本周的JTBC綜藝節目《認識的哥哥》請來《The Penthouse》中飾演「Little Hera」的三位女演員，分別是金賢秀（羅娜）、崔藝彬（恩星）和陳智熙（珍妮），大家不僅現場一展歌喉、 演情景劇，崔藝彬還透露了自己曾經遇到電話詐騙的事情。



藝彬說：「我以為釣魚電話都是跟家人相關的，做夢都沒想到會有人冒充國際機關。 對方說出我的姓名，說我的存摺遭人盜用，如果不協助就要一起接受調查，還讓我網站檢索他的名字和照片，全都對得上。 總共通話了一個小時。 」



（圖源：Youtube@아는형님 Knowingbros截圖）

藝彬：「當時是出道之前比較辛苦的一段時期，存摺只有90萬元。如果對方讓我轉帳的話我應該會起疑心，但他說的是：把錢換成文化商品券。於是我馬上就下單了90萬元的文化商品券。對方讓我發給他序號，說事件結束後就換成錢還給我。於是那天我的存摺數位就變成零了。」金希澈大喊：「居然是sad ending？ 」



（圖源：Youtube@아는형님 Knowingbros截圖）

藝彬：「通話時我還在想終於認識了一位檢察官，心裡真是踏實。」直到發現對方再也不接電話才發現需要報警。

報警的時候亮點出現了！藝彬來到江南警署，剛好坐在旁邊的女性也是來報案相同的內容，就連騙子自報的名字都一樣。



（圖源：Youtube@아는형님 Knowingbros截圖）

徐章勳問她那一個小時都聊了什麼，藝彬說對方問了她的職業，她說正在準備當演員，對方還溫暖地為她應援、說以後她上電視的話一定會看，真是好諷刺！金希澈：「《The Penthouse》他應該都看了！」



（圖源：Youtube@아는형님 Knowingbros截圖）

李水根也分享了自己從前錄製《兩天一夜》時遇到釣魚電話，對方問他存摺中有多少錢，他說27億，結果對方以為身份被識破，立即壓低聲線飆方言：「你是不是知道了？」然後一邊罵一邊掛斷電話XD戲外的藝彬看起來真的很單純，相信這次之後都會更加謹慎！



（封面圖源：Youtube@아는형님 Knowingbros截圖）

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