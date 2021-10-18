前女友曝大势男演员K某是人渣！形象正派阳光积极，实则私下自我中心、自私自利的人！

大势男演员不为人知的「渣男」一面被曝光，震惊了全韩网。

10月17日，韩国各大交流网站公开了一篇题为「大势演员K某是双面人，告发他厚脸皮的真面目」的长文，写下文章的A某自称是与K某交往了2年的前女友，她爆料：「 2020年初开始交往，现在已经分手4个月了，如果他只是人品烂的话，我也没必要浪费时间在这里爆料了，他电视里展现的完全不同的形象让我的精神备受打击，导致无法正常生活，我想要曝光作为女生的我的私事，并愿意承担（曝光后带来的）所有风险。」



A某引用了金容建和iKON Bobby未婚先孕的事情，表示：「我曾经爱过的这个男人在别人眼里是个非常善良的人，但实际上却是个两面派，毫无负罪感的人渣。 用不能兑现的承诺哄我打掉孩子，还说这是侵犯他决定权的违法行为。」 K某用谎言哄骗说要结婚，女方在去年7月怀孕，最后又被哄骗去堕胎。 K某在替A某交完200万（韩币）的住院费之后态度猛然转变，「他本人与银幕形象完全不同，非常冷酷无情，我经常听他骂与他一起工作的导演、同行，还对搭档女演员的外貌指指点点。 他说D社拍到了我们的照片，因为和我谈恋爱，让他在公司里很难做人，让我删掉合照，他自己删了KAKAOTALK，甚至清空了我电脑里的所有他本人的照片。 」



（图源：theqoo截图）

「之前他在某档节目中因为大喊大叫引起争议，我其实蛮开心的，因为这就是他的真面目之一，当然恋爱的时候他也有体贴温柔的一面，但真正了解之后却发现完全是另一个样子，比起客观的评价他人，他很喜欢贬低辱駡，是个非常以自我为中心的自私自利的人。」

「以结婚为藉口，劝诱我打胎的K某在电话里向我提出分手，用威胁、狡辩的口吻对我说他在经济、人气上受到损失怎么办？ 没有提及让我打胎的真心道歉。 」最后，A某表示：如果连这种文章都不写的话，我的人生会一辈子都会活在他给的痛苦之中，过不了正常的生活。」



对於事因，网友纷纷留言表示：「首先公开实名和证据吧...交往时说那样的男人好分手就想毁掉他吗...被这种推测文章讨论的演员的形象都会脏...会冤枉无辜的演员...」、「K是Kim还是Kang，还有其他的姓吗？ 」、「证据证据，有证据直接甩证据，渣男就要用证据锤死他，捕风捉影的文章会毁掉同姓的演员哦」等。 更多的网友则在根据首字母「K」在推测这位演员是谁，而在稍早的时间原PO已删文了。

（封面图源：YouTube@tv이벤트截图）

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