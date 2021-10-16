《海岸村恰恰恰》明晚播出大結局！官方分享金宣虎&申敏兒新劇照：兩人站在一起就是幸福的象徵

《海岸村恰恰恰》明晚播出大結局！官方分享金宣虎&申敏兒新劇照：兩人站在一起就是幸福的象徵

韓劇   2021年10月16日   星期六11:06   MiJimin   4

捨不得還是要捨得，要準備送走療癒的《海岸村恰恰恰》了，回顧這部劇，大家印象最深刻的劇情是哪一幕呢？（真的是一部能夠大笑又大哭的劇～TAT，為生活帶來了許多安慰。）

tvN 熱門韓劇《海岸村恰恰恰》無論是電視台收視率或者是網上觀看量，都拼出了亮眼成績，可謂是雙贏的局面！但很遺憾的是，明晚即將迎來第16集大結局，相信劇迷們都相當捨不得。

（圖源：Facebook@tvN drama）

*回顧上週劇情：[有雷]《海岸村恰恰恰》創下自身最高收視！支線故事也感人！夫妻相處之道更寫實引發共鳴！（EP.13－14）

所有演員與製作團隊透過故事帶給我們的溫暖，這段時間肯定也讓不少人感到欣慰，跟著劇中的角色又哭又笑，角色的細膩度和背後的故事，總能夠讓觀眾們跟著情緒起伏，也成為了不少人心目中的「人生韓劇」。

（圖源：Facebook@tvN drama）

（圖源：Facebook@tvN drama）

*[推坑] 療癒愛情劇《海岸村恰恰恰》受到大眾喜愛的６大原因！

另外，官方也公開了兩位主角金宣虎與申敏兒新的雙人劇照，讓大家再次感受到兩人同框的影響力，他們待再一起營造出來的氛圍，真的每個瞬間都讓人感到幸福與快樂，兩人CP感的渲染力真的太強啦！

（圖源：Facebook@tvN drama）

（圖源：Facebook@tvN drama）

（圖源：Facebook@tvN drama）

▼今晚播出的第15集，洪班長過往的悲傷故事被攤開在陽光下，預感又是相當催淚的一集：

（封面圖源：Facebook@tvN drama）

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