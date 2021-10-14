[推坑] 療癒愛情劇《海岸村恰恰恰》受到大眾喜愛的６大原因！

熱播中的療癒愛情劇《海岸村恰恰恰》僅剩最後兩集，收視率也從開播時的平均6.8％一路狂飆到上週的11.6％，在2021年有線台的電視劇中單集最高收視排行第四名，受到廣大觀眾們喜愛的原因到底是什麼？



（圖源：Facebook@tvN drama）

＃拍攝地漁村風光明媚

顧名思義《海岸村恰恰恰》一定是來到美麗的海邊拍攝，浦項市的風光不僅療癒了劇中從首爾來到公辰的申敏兒，也同樣讓看劇的觀眾們感到有種代理滿足的感覺。風和日麗的景緻讓人放下了生活中的不愉快與壓力，尤其在目前疫情的惡劣時局下，也是現代都市人想追求的一種感覺。



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＃改變都市人的價值觀

由申敏兒主演的尹惠珍一角，在首爾住著好房子，有著一份光鮮亮麗的工作，買美包美鞋是日常，但在工作受挫時第一個想到的是來到與家人擁有美麗回憶的公辰。雖是賭氣在公辰開設牙醫診所，但依照她的都市人觀念依舊難以融入此地生活，這些人們的生活看起來瑣碎但幸福，也令她充滿好奇，逐漸體會到與都市不同的愜意。



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洪班長是一個萬能的無業遊民，遇見不熟的人也自顧自說著沒禮貌的半語，到處打工只收最低時薪，的確生活方式及價值觀與一般人非常不同，當然能這樣維持生計也是戲劇中的美化。曾經他也是個汲汲營營的上班族，但歷經巨大的傷痛之後他選擇回到家鄉，追求這樣簡單平凡的幸福，但總是笑臉迎人的他卻難以跨越心中的高牆，遇見了心愛的人，能夠一起擁有幸福嗎？



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＃所有選角都非常到位

不得不說男女主角的選擇真是一絕，申敏兒與金宣虎外型相當登對，兩人原本的氣質其實也與角色設定非常相符，申敏兒有著都會女子的幹練氣質，金宣虎則是本身外型散發溫暖的感覺，憂鬱的眼神也讓觀眾們心疼不已。加上兩人笑起來的樣子，酒窩更是可愛，讓觀眾們都不自覺為這段戀情應援了。



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不僅戀愛主線讓人期待，所有支線故事的鋪陳也非常好，村民有各種個性以及夫妻相處細節，人物的描繪相當立體。當然所有演員也展現高度演技，讓故事情節不僅圍繞在洪班長與惠珍，大家一樣關心其他角色的發展。



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＃三大謎團至最後才揭曉

從美善向村民詢問中，讓人了解到原來公辰有三大謎團，是大家不敢去追根究柢的問題，首先解開的呂統長離婚原因也令人動容，剩下兩集必須說明洪班長消失的五年與傷痛過往，以及公辰港的14億元頭獎樂透得主。劇情的鋪陳讓觀眾們好奇心越堆越高，並且留待最後兩集才能知道。



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＃劇中女性居於主導地位居多

韓國許多電視劇都漸漸在描繪女性角色的行動上，有更主動的表現。首爾來的惠珍聰明幹練不用說，就連告白也是由她發動，雖說是她的個性比較急，但這也暗示著女生也能跟隨自己的心。而她的好友美善，也是主動告白個性比較靦腆的警察銀哲，即使被拒絕，也主動提出自己將整理心情，反倒得到了美麗結局。



（圖源：Facebook@tvN drama）

呂統長是主動提出離婚，張永國雖不知原因卻只好照辦，也同樣是以女性為主來主導自己的未來。楚熙這一個角色也說明了勇敢面對自己的性向喜好，雖然最後不能如願，但看見心愛的人幸福也令她開心。劇中的孕婦寶拉媽媽，從洪班長的口中聽出她也是獨立自主的女性，比她的老公金哲想法更成熟。



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＃OST歌曲超搭配

從第一集就開始超級輕快又洗腦的「Romantic Sunday」，已經成為大家不經意就會哼唱的句子，而在惠珍從首爾直奔公辰海邊告白時，腦中不斷浮現所有的洪班長，此時搭配上的是燦多的「我記憶中的你的樣子」，歌詞也非常貼切。而惠珍在思考時又搭配崔宥莉的「希望」，歌詞的最後一句「忘了那些傷痛的話語時，就來找我」，也就是她給洪班長的結論，表示自己會等待。OST也值得大家細細品味。



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（封面圖源：Facebook@tvN drama）

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