《海岸村恰恰恰》明晚播出大结局！官方分享金宣虎&申敏儿新剧照：两人站在一起就是幸福的象徵

舍不得还是要舍得，要准备送走疗愈的《海岸村恰恰恰》了，回顾这部剧，大家印象最深刻的剧情是哪一幕呢？（真的是一部能够大笑又大哭的剧～TAT，为生活带来了许多安慰。）

tvN 热门韩剧《海岸村恰恰恰》无论是电视台收视率或者是网上观看量，都拼出了亮眼成绩，可谓是双赢的局面！但很遗憾的是，明晚即将迎来第16集大结局，相信剧迷们都相当舍不得。



（图源：Facebook@tvN drama）

*回顾上周剧情：[有雷]《海岸村恰恰恰》创下自身最高收视！支线故事也感人！夫妻相处之道更写实引发共鸣！（EP.13－14）

所有演员与制作团队透过故事带给我们的温暖，这段时间肯定也让不少人感到欣慰，跟著剧中的角色又哭又笑，角色的细腻度和背后的故事，总能够让观众们跟著情绪起伏，也成为了不少人心目中的「人生韩剧」。



（图源：Facebook@tvN drama）



（图源：Facebook@tvN drama）

*[推坑] 疗愈爱情剧《海岸村恰恰恰》受到大众喜爱的６大原因！

另外，官方也公开了两位主角金宣虎与申敏儿新的双人剧照，让大家再次感受到两人同框的影响力，他们待再一起营造出来的氛围，真的每个瞬间都让人感到幸福与快乐，两人CP感的渲染力真的太强啦！



（图源：Facebook@tvN drama）



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▼今晚播出的第15集，洪班长过往的悲伤故事被摊开在阳光下，预感又是相当催泪的一集：



（封面图源：Facebook@tvN drama）

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