《認識的哥哥》預告嘉賓《Penthouse》青年篇：陳智熙、崔藝彬、金賢秀轉學來爭奪黃金獎盃！

好想知道這些新生代演員們的小故事啊～，期待今晚《#認識的哥哥》。（劇中角色：珍妮、恩星、羅娜）

JTBC 熱門綜藝節目《認識的哥哥》最新一期節目（10月6日 EP.302），邀請到了熱門韓劇《The Penthouse上流戰爭》的三位女兒演員，分別是金賢秀（羅娜）、崔藝彬（恩星）和陳智熙（珍妮），也讓身為劇迷的哥哥們相當興奮。



（圖源：friDay影音@《아는형님》截圖）

▼最新預告：



節目中設定了「認哥藝術節大獎」，讓三位轉學生搶奪最高榮譽的黃金獎盃！三人也未完全脫離劇中角色，分分鐘入戲跟毒舌攻擊，讓現場氣氛相當火熱。



（圖源：friDay影音@《아는형님》截圖）

赫拉的孩子們也在節目上展現對嘴功力，讓哥哥們看得目瞪口呆。



（圖源：friDay影音@《아는형님》截圖）



（圖源：friDay影音@《아는형님》截圖）



（圖源：friDay影音@《아는형님》截圖）

究竟劇中角色的性格，是人設還是真實，也令大家無法猜透！



（圖源：friDay影音@《아는형님》截圖）



（圖源：friDay影音@《아는형님》截圖）



（圖源：friDay影音@《아는형님》截圖）

除了音樂之外，三位新生代演員也大展舞技，讓觀眾們能夠欣賞平常看不到的一面。



（圖源：friDay影音@《아는형님》截圖）

▼後台小採訪，因為要錄製節目完全睡不好，又非常緊張，但要和哥哥們見面了，三位又非常期待，覺得一定會很有趣！



這一期《認識的哥哥》將會在今晚 19:40 首播。

（封面圖源：friDay影音@《아는형님》截圖）

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