全答對才稱得上是《海岸村恰恰恰》的粉絲！tvN劇情能力測驗上線快來驗證自己！

眾所期待的《海岸村恰恰恰》在今日的第15集播出之前，tvN在官方SNS上公開一個有趣的活動，提出9個劇情相關問題來測驗觀眾們，總是不漏掉任何一集《海岸村恰恰恰》的你能答對幾題呢？



(圖源:Facebook@tvN drama)



(圖源:Facebook@tvN drama)

Q1、寶拉所飼養的刺蝟叫做什麼名字呢？

1、도치 （Do Chi）

2、숭숭이（soong soong yi）

3、두치（Doo Chi）

4、슴슴이（sum sum yi）



(圖源:Facebook@tvN drama)

Q2、以下的組合中，關係與其他不一樣的是哪一組？

1、尹惠珍－洪斗植

2、崔金哲－咸允景

3、呂華貞－趙南淑

4、表美善－崔銀哲



(圖源:Facebook@tvN drama)

Q3、洪班長手機裡所儲存的惠珍名稱是？

1、惠小珍

2、惠珍❤

3、牙科

4、尹牙科



(圖源:Facebook@tvN drama)

Q4、惠珍與斗植到首爾約會的時候，惠珍所買的項鍊價值多少錢？

1、500萬元

2、555萬元

3、700萬元

4、580萬元



(圖源:Facebook@tvN drama)

Q5、[簡答題]洪班長生日那天，惠珍準備了什麼食物送給他？



(圖源:Facebook@tvN drama)

Q6、[簡答題]池PD在公辰所拍攝的節目名稱是？



(圖源:Facebook@tvN drama)

Q7、[填空題]在第15集的34秒預告中，惠珍的台詞中空格中的一句是？

「홍반장도 힘들었을 거 아니야 힘든 거 꾹꾹 눌러왔을 거 아니야 （심장에 모래주머니 매달고）살았을 거야」

洪班長肯定也很辛苦吧，總壓抑著這樣的痛苦，（心上像吊著一個沙袋）生活著吧。



(圖源:Facebook@tvN drama)

最後一題太難了直接公開答案給大家，tvN歡迎粉絲們在今日節目播出前到SNS問題集下方留言（不過對不懂韓語的觀眾難度比較高），全答對會進行抽獎隨機贈送海報活動，海外觀眾也許不在參與範圍內，不過大家也可以透過這些問題看看自己是不是真正的粉絲喔！



(圖源:Facebook@tvN drama)

(封面圖源:Facebook@tvN drama)

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