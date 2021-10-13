[有雷]《海岸村恰恰恰》創下自身最高收視！支線故事也感人！夫妻相處之道更寫實引發共鳴！（EP13－14）

[有雷]《海岸村恰恰恰》除了大家最矚目的洪班長與惠珍以外，其實全村的村民情感也穿插在其中，讓劇情變得更加豐富。上週劇中的寶拉媽媽成功迎接二寶，以及呂華貞也終於能與永國重新開始，看哭了許多觀眾。

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《海岸村恰恰恰》第一個揭曉的謎團就是呂統長3年前的離婚真相，張永國憶起了自己的酒後失言，在颱風天特別去找華貞幫她固定好窗戶，甚至聽說有人要幫華貞介紹相親對象，因為覺得自己有錯而鼓勵華貞去認識新的對象，希望她真正得到幸福。



（圖源：Facebook@tvN drama）

永國後來更發現其實當日抽籤上電視時抽到的是華貞，華貞卻故意在台上宣布是永國，連洪班長都傻眼。加上同樣愛著華貞的楚熙也來告訴永國，華貞與他真的很相配，應該要好好把握，讓永國鼓起勇氣表達自己真正的心意。他並不是隨便找對象結婚的，生活中沒有華貞也是若有所失。華貞更是暗中透過事務官照顧著永國的生活。



（圖源：Facebook@tvN drama）

華貞安慰惠珍時，提到自己結了婚又離婚，早知道應該不要衝動相互坦承說明白，語氣中有些後悔。華貞與南淑在一起喝酒時提到，當時母親生病住院很長時間，自己照顧得都想逃避這樣的生活，張永國卻代替她去照顧媽媽，讓華貞非常感動，也用婚姻留住了這個人，之後她反思自己是否太自私，對方是否根本不愛她？幸好南淑撒了個謊讓他們兩人有互相傾訴的機會，終於能夠真正了解對方的心意。



（圖源：Facebook@tvN drama）

另一對就是超市老闆夫妻，孕婦的情緒其實應該非常敏感，太太允景看著洪班長與惠珍很是羨慕，希望在二寶出生前再與老公散散步約會，老公卻不解風情只回答「你肚子那麼大了還想去哪裡？」加上颱風天連孕婦彎不下身體綁鞋帶還被他說成連寶拉都不如，也太惡劣，也難怪太太要氣到哭出來。



（圖源：Facebook@tvN drama）

透過洪班長的口中知道了這對夫妻的過去，先生金哲總是被動，懷了寶拉時也是允景求婚的，洪班長勉勵金哲扛起責任，互相陪伴才是夫妻的真義，到了臨盆的那段真的非常感人，雖然兩人在本劇的戲份並非很多，但這部分表現得相當精采，一旁的洪班長與惠珍也深受感動。



（圖源：Netflix@《海岸村恰恰恰》截圖）

《海岸村恰恰恰》下週即將播出大結局，令很多觀眾們好奇的除了洪班長的過往，還有14億元的頭獎得主究竟是誰。洪班長已經說當時的他不在公辰，還問惠珍是不是有點失望？看警察銀哲大手筆地送美善禮物，原本還以為可能是他，不過看到他變賣自己的模型玩具，應該也非大獎的得主，範圍漸漸縮小但線索還是過少，真是太令人好奇了。



（圖源：Facebook@tvN drama）

（封面圖源：Facebook@tvN drama）

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