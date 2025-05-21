Disney+犯罪韓劇《血謎拼圖》今天首播：金多美&孫錫久，懸疑感與實力派火花並存的極限搭檔來了！

小編整理出《血謎拼圖》的【三大看點】供大家參考！兩位超強實力派演員，金多美跟孫錫久（孫錫求）合作，絕對是必看的一大因素！！

Disney+犯罪懸疑劇《血謎拼圖》講述尹異羅（金多美 飾）經歷了充滿悲劇的童年，長大後成為一名犯罪側寫師，並被捲入一個危險的新案件。由於遭到兇手玩弄，異羅被迫與經常懷疑她的刑警同事金瀚泉 (孫錫久 飾)合作，透過拼圖碎片解密，希望在另一名受害者出現之前破案。



看點一：尹鍾彬導演打造的推理驚悚鉅作

《毒梟聖徒》導演尹鍾彬親自執導，以幹練敘事和緊湊節奏構築一場圍繞「拼圖」展開的連環兇殺案。睽違十年再起的命案、神秘碎片的現身，鋪陳出步步逼近的心理戰與真相追擊。



看點二：金多美 X 孫錫久，懸疑與火花並存的極限搭檔

金多美飾演失憶的目擊者兼側寫師「尹異羅」，孫錫久（孫錫求）飾演堅信她涉案的刑警「金瀚泉」，兩人從敵對到共事，時而猜忌、時而協作，展開一段懸在刀鋒上的微妙關係。角色之間的化學反應也令人充滿好奇。



除此之外，責任感十足的漢江署重案二組組長「梁正護」（金成均 飾），以及滿滿MZ世代特質的重案二組忙內「崔算」（玄奉植 飾），個性鮮明的角色搭配紮實的演技，也為劇集增添更多可看性。



看點三：記憶、真相與拼圖——10年懸案再度引爆

一塊來自過去的拼圖碎片，引爆與十年前命案相連的案件。尹異羅與金瀚泉再次交會於命運現場，記憶的缺口是否藏有真相？11集推理迷宮，層層堆疊懸念，令人欲罷不能，尹導勢必以別具一格的推理驚悚風格擄獲全球觀眾的心。



《血謎拼圖》第1至6集將於5月21日下午獨家上線 Disney+，第7至9集於5月28日公開，最終第10至11集則於6月4日釋出，總共11集。



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