臉紅的思春期終於要回歸了！安智煐用一年時間走出不安，26日發行新專輯《Butterfly Effect》

臉紅的思春期將在本月26日發行新專輯《Butterfly Effect》，回歸日程也公開了！

臉紅的思春期所屬社Shofar娛樂在週三宣布回歸日期后，昨天接著公開了新專輯的預熱宣傳日程表，可以看到今天將要公開的內容包括Mood Sampler影片、曲目清單和第一支預告影片，隨後幾天則將陸續公開更多預告照片和影片，直到26日晚上6點（韓國時間）正式公開《Butterfly Effect》。

日程表裡還有四張圖片，濃重而壓抑的色調讓人隱隱感受到新歌的氣氛走向;安智煐獨自看向下雨的窗外，玻璃上的倒影讓人看不清她的表情和心情。



臉紅的思春期一開始有兩名成員，團名就是來自禹智潤的害羞性格和安智煐像青春期少女般的行動，2016年發行第一張正規專輯《Full Album RED PLANET》後因為主打歌《給你宇宙》而爆紅，隨後每年都有發行新專輯，直到2020年4月禹智潤突然宣佈退隊，剩下安智煐一個人繼續活動，也給歌迷留下不少遺憾。



去年11月4日臉紅的思春期以一人形式發行單曲專輯《Filmlet》，但11月11日就因為安智煐的不安症狀加重而只能暫停活動。



今年9月安智煐曾在粉絲官咖裡PO文分享近況，表示自己一直有在去醫院、按時吃藥，努力回到大家身邊，並且在周圍人的幫助下慢慢找回日常：「感覺自己在黑暗中孤身一人的時候，是大家告訴我一直在我身邊、給我安慰，讓我能撐過來。有時候我不知道自己是否值得這麼多的關愛。 每一位都是守護我、讓我重新站起來的帥氣的人。 謝謝你們。 」



這次回歸是臉紅的思春期時隔一年左右的活動重啟，真的讓人感到很窩心和期待啊！





（封面圖源：Youtube@볼빨간사춘기 BOL4截圖）

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