安智煐 ASIA TOUR CONCERT “BLOOM”IN TAIPEI，1月25日與loBoly共度迎新年的喜悅！

韓國人氣女聲臉紅的思春期(BOL4)安智煐，10月推出最新數位單曲《Bloom》回歸，並宣布展開2025年全新亞洲巡迴演唱會「2025 BOL4 Asia Tour Concert 」，將於1月25日在台北與loBoly（粉絲名）共度迎新年的喜悅！

十月發行的最新單曲《Bloom》，充分展現了安智煐獨特的音樂天賦與細膩情感，她以柔美溫暖的嗓音勾勒出一個繽紛而夢幻的宇宙，傳遞對希望與美好的憧憬，並與韓國知名樂團The Rose共同創作，為作品注入全新活力。

本次巡演以《Bloom》為主軸，巡演足跡將遍及亞洲五大城市，11月30日及12月1日率先在韓國首爾揭開序幕，隨後於2025年1月陸續前往香港（1月4日）、東京（1月11日）及新加坡（1月18日），台北場作為巡演的最終站，將於1月25日在台大體育館舉行，台灣歌迷將成為本次亞巡的最終見證者。現場不僅可以重溫多首經典曲目，還能沉浸在安智煐現場演唱的歌唱實力及舞台魅力，絕對是一場不容錯過的音樂饗宴。



BOL4的音樂總是以治癒人心著稱，安智煐將用最精彩的表現回饋給台灣的粉絲。台北場門票將於12月8日下午2點正式啟售，售票系統包括KKTIX與全家便利商店的Famiport，票價區間分別為4,280元、3,280元及2,880元，全區採對號座形式。加入瑪沃娛樂官方會員，還有機會獲得限定小卡、團體合照、親筆簽名海報、親筆簽名拍立得及粉絲歡送等福利，讓粉絲能更加貼近女神，感受安智煐的溫暖與親和。想知道更多相關訊息，請持續關注瑪沃娛樂官方Facebook及Instagram！



▼2025 BOL4 Asia Tour Concert in Taipei▼

▼日期：2025年 1月 25日（星期六）

▼入場時間 : 17:00 (依現場實際情況而定)

▼開演時間 : 18:00 (依現場實際情況而定)

▼演出地點：國立臺灣大學綜合體育館1F

▼演出地址：106台北市大安區羅斯福路四段1號

▼活動票價：A區 NT$4,280 / B區 NT$3,280 / C區 NT$2,880 / 身心席NT$2,140 (全場對號入座)

▼起售時間：2024年12月08日 14:00

▼購票方式：KKTIX、全家便利商店Famiport

▼購票網址：https://m-world.kktix.cc/events/bol4

▼瑪沃官方會員招募好禮大放送：即日起至1/15(三)23:59 前，加入會員就有機會獲得好禮，詳情請查看表單內文

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