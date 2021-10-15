脸红的思春期终於要回归了！安智煐用一年时间走出不安，26日发行新专辑《Butterfly Effect》

脸红的思春期将在本月26日发行新专辑《Butterfly Effect》，回归日程也公开了！

脸红的思春期所属社Shofar娱乐在周三宣布回归日期后，昨天接著公开了新专辑的预热宣传日程表，可以看到今天将要公开的内容包括Mood Sampler影片、曲目清单和第一支预告影片，随后几天则将陆续公开更多预告照片和影片，直到26日晚上6点（韩国时间）正式公开《Butterfly Effect》。

日程表里还有四张图片，浓重而压抑的色调让人隐隐感受到新歌的气氛走向;安智煐独自看向下雨的窗外，玻璃上的倒影让人看不清她的表情和心情。



脸红的思春期一开始有两名成员，团名就是来自禹智润的害羞性格和安智煐像青春期少女般的行动，2016年发行第一张正规专辑《Full Album RED PLANET》后因为主打歌《给你宇宙》而爆红，随后每年都有发行新专辑，直到2020年4月禹智润突然宣布退队，剩下安智煐一个人继续活动，也给歌迷留下不少遗憾。



去年11月4日脸红的思春期以一人形式发行单曲专辑《Filmlet》，但11月11日就因为安智煐的不安症状加重而只能暂停活动。



今年9月安智煐曾在粉丝官咖里PO文分享近况，表示自己一直有在去医院、按时吃药，努力回到大家身边，并且在周围人的帮助下慢慢找回日常：「感觉自己在黑暗中孤身一人的时候，是大家告诉我一直在我身边、给我安慰，让我能撑过来。有时候我不知道自己是否值得这么多的关爱。 每一位都是守护我、让我重新站起来的帅气的人。 谢谢你们。 」



这次回归是脸红的思春期时隔一年左右的活动重启，真的让人感到很窝心和期待啊！





（封面图源：Youtube@볼빨간사춘기 BOL4截图）

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