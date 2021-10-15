《Running Man》這11年來每週都在玩「魷魚遊戲」的官方影片回顧！拔河、木頭人都只是基本款~

不愧是長壽節目《Running Man》，各種遊戲都玩得很徹底，每週都在上演生存戰！大家印象最深刻的是哪一幕呢？

熱門綜藝節目《Running Man》將在本週日播出以韓劇《魷魚遊戲》為基礎的生存戰《八爪魚遊戲》（章魚遊戲），預告一出便引發熱烈討論。



（圖源：愛奇藝@《Running Man》截圖）

▼最新預告，本週日（10月17日）下午五點播出：



而《Running Man》官方youtube頻道也推出了一則特別剪輯影片，寫上「○△□」，這是邀請名片上的符號，原來這11年來《Running Man》以各種形式，一直在玩著韓劇裡的那些遊戲。

▼與韓劇《魷魚遊戲》相關的經典片段回顧：



（建議大家在設定中選好英or韓字幕後，在自動翻譯成中字觀看）

【123木頭人】韓國人口中喊的是：木槿花開了。－ 00:46



（圖源：YouTube@런닝맨 - 스브스 공식 채널截圖）

【玻璃橋】跳紙箱，輸了踩進水盆中。－ 04:45



（圖源：YouTube@런닝맨 - 스브스 공식 채널截圖）

【拔河】甚至分成三方勢力。－ 07:58



（圖源：YouTube@런닝맨 - 스브스 공식 채널截圖）

【椪糖】劉大神也用舔的方式嘗試過關XD。－ 26:03



（圖源：YouTube@런닝맨 - 스브스 공식 채널截圖）

【打彈珠】用錢幣猜單雙。－ 19:55



（圖源：YouTube@런닝맨 - 스브스 공식 채널截圖）

【黑面具人】逼成員們玩123木頭人。－ 12:50



（圖源：YouTube@런닝맨 - 스브스 공식 채널截圖）

（封面圖源：YouTube@런닝맨 - 스브스 공식 채널截圖）

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