新劇《學校2021》終於有了首波劇照！男主「金曜漢」清爽顏值、牛奶皮膚，完美消化劇中角色～

一波三折的《學校2021》，終於要在下個月首播了～！

KBS 經典系列韓劇《學校2021》終於公開了男主角的首波劇照，由金曜漢領銜主演，官方率先釋出了他身穿校服的清爽造型。

《學校2021》以職業高中為背景，講述在所有人都想考上大學的這條路上，有一群學生不把考上大學為目標，而是忠於尋找自己夢想的熱血青春故事。

金曜漢飾演因受傷放棄跆拳道選手夢想、陷入彷徨的「孔基俊」，而現實中他本人也是一名跆拳道選手，曾在全國少年體育大會中獲得2次金牌，可以說是為他量身訂造的角色。



（圖源：KBS《學校2021》官網截圖）

公開的劇照中爽朗而清秀的外型，完美消化了校服，狙擊著女心，劇裡他將在青春中跌倒糾結，詮釋出青少年對於夢想與人生的複雜心情，以及與劇中其他主要角色的互動，都是觀劇的看點。



（圖源：KBS《學校2021》官網截圖）

本劇將在11月首播，目前也已經公開了6位主要角色的名單簡介，可以按右側標題連結觀看：《學校2021》6位主演人選&角色設定公開：從金曜漢&秋英宇到新加盟的金江珉&徐熙善等！



（圖源：各藝人官方經紀公司）

（封面圖源：KBS《學校2021》官網截圖、IG@y_haa.n）

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