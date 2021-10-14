Lovelyz合約只剩1個月新專輯卻遙遙無期，成員在SNS吐露不滿：「所有能做的我們都做了」「快要忘記自己的職業」

看來大家都對#Lovelyz 所屬社的行為感到十分迷惑啊......

Lovelyz主唱Jin本月9日在IG上留言：「最近我快要忘記自己的職業，只看IG的話好像美食部落客一樣。 」疑似表達對所屬社遲遲不安排新專輯表示不滿，引起網友大量關注。 目前這則帖文已經刪除。



（圖源：IG@myungnee_）

不僅是Jin，另一位成員智秀也在12日的V LIVE語音直播中表達了對於回歸日程被延後的遺憾：「我們也把能做的事全都做過了。 跟公司說過我們想出專輯，並不是沒有提過各種建議。 我們也不想坐視不管，這是我們的人生，浪費這麼長時間對大家很抱歉，我們也覺得十分可惜。 我們也不是一直只是等待。 我知道大家一定很辛苦和鬱悶，但我們的狀況也不能說的太坦率。 」

還說因為太久沒和大家見面，所以拍了Vlog想給大家看，但是「因為負責編輯的工作人員很少，可能要等到大家都忘了這件事的時候才會看到吧」。



輿論擴大后，Jin昨日再次在個人IG上發限時動態：「希望不要被報導，那篇PO文不是出於不好的意圖。 希望大家不要再推測和誤會了。 」



（圖源：IG@myungnee_）

隨後又PO出一張藍天的照片，留言說：「只是講好笑的，不要太認真啦。 不管什麼事都圓潤一點吧。 雖然一大早就很吵鬧，但還是帶著好的心情收尾吧。 」



（圖源：IG@myungnee_）

Lovelyz於2014年11月12日出道，目前跟所屬社Woollim的7年合約只剩不到一個月，而上一張專輯還是去年9月的迷你7輯《UNFORGETTABLE》，從那之後都沒有團體活動，令很多人擔心Lovelyz是否會在合約到期后面臨解散命運。



很多韓國網友為Lovelyz鳴不平，認為美珠正是當紅的時候、應該趕快回歸，而且Woollim並不是沒有資金，在去年Lovelyz的迷你七輯之後已經幫其他歌手出過13張專輯 ;更荒唐的是公司居然規定旗下藝人不可以開IG直播或上傳Youtube影片，令部份網友甚至希望Lovelyz一起離開Woollim、保持不解散再簽約別家公司。



（封面圖源：Facebook@lvlz8）

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