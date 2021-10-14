新剧《学校2021》终於有了首波剧照！男主「金曜汉」清爽颜值、牛奶皮肤，完美消化剧中角色～

一波三折的《学校2021》，终於要在下个月首播了～！

KBS 经典系列韩剧《学校2021》终於公开了男主角的首波剧照，由金曜汉领衔主演，官方率先释出了他身穿校服的清爽造型。

《学校2021》以职业高中为背景，讲述在所有人都想考上大学的这条路上，有一群学生不把考上大学为目标，而是忠於寻找自己梦想的热血青春故事。

金曜汉饰演因受伤放弃跆拳道选手梦想、陷入彷徨的「孔基俊」，而现实中他本人也是一名跆拳道选手，曾在全国少年体育大会中获得2次金牌，可以说是为他量身订造的角色。



（图源：KBS《学校2021》官网截图）

公开的剧照中爽朗而清秀的外型，完美消化了校服，狙击著女心，剧里他将在青春中跌倒纠结，诠释出青少年对於梦想与人生的复杂心情，以及与剧中其他主要角色的互动，都是观剧的看点。



（图源：KBS《学校2021》官网截图）

本剧将在11月首播，目前也已经公开了6位主要角色的名单简介，可以按右侧标题连结观看：《学校2021》6位主演人选&角色设定公开：从金曜汉&秋英宇到新加盟的金江珉&徐熙善等！



（图源：各艺人官方经纪公司）

（封面图源：KBS《学校2021》官网截图、IG@y_haa.n）

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