也許真的能等來他們的合作！粉絲喊話「爵士巨匠」Kurt Elling：期待你與BTS V的合作！本尊回復：我也希望如此

也許真的能等來他們的合作！粉絲喊話「爵士巨匠」Kurt Elling：期待你與BTS V的合作！本尊回復：我也希望如此

明星   2021年10月11日   星期一11:01   Tracy  

爵士巨匠Kurt Elling和世界豆防彈少年團成員V的合作似乎又近了一步。

去年10月，V在接受美國媒體Variety採訪時被問及「現在在聽什麼樣的藝人的歌曲，還有希望和什麼樣的藝人合作」時，他就表示過：「Kurt Elling是我非常尊敬的人，很想和他一起工作。 」而看到採訪內容的Kurt Elling還通過個人IG分享了截圖，並回應稱：「我收到了來自BTS V的問候，與他的合作任何時候都歡迎。 」

Kurt Elling何許人也？ 格萊美頒獎禮中他被提名超過12次，是第一個斬獲「最佳爵士樂主唱專輯」的男性爵士歌手，被樂壇稱為「爵士巨匠」。 在V的個人歌單裡就有一首Kurt Elling的《Where Love Is》，V也數次透露自己十分喜歡對方的音樂。

從上一次隔空喊話到現在已經過去了整整一年，沒想到Kurt Elling又一次在回復粉絲的留言裡提到了V，有一位粉絲留言稱：「BTS V很喜歡的你音樂，而你也分享過此事，我很期待你們之間有合作，我真心祈禱有一天你可以和很喜歡你的V合作。 」隨後Kurt Elling就回復了這位粉絲，表示：「Thanks， I hope the same！謝謝，我也希望如此！」

V的聲線唱爵士樂的話應該非常有魅力，這兩位在業界成功人士如果能合作成功，不知道會擦出怎樣的火花，真是讓人很期待！

（封面圖源：IG@kurtelling、ig@bts.bighotofficial）

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