《Running Man》也玩生存遊戲！最新預告《八爪魚遊戲》超高度還原《魷魚遊戲》全：我是韓美女啊～

其實《Running Man》每週都玩生存遊戲～，但結合《魷魚遊戲》的 idea，讓人好想趕快看到這一期節目啊！！！一定很刺激。

SBS 熱門綜藝節目《Running Man》公開了最新一集（10月17日）的預告，每週都玩生存遊戲、互相拼鬥奪取最終優勝或獎金的成員們，這是節目組結合了最新熱門韓劇《魷魚遊戲》，誕生了新的一場生存戰《八爪魚遊戲》。



（圖源：愛奇藝@《Running Man》截圖）

▼最新預告：



開場就出現桃紅色工作服的人，將名片遞給成員們：「請問要參加改變你人生機會的《八爪魚遊戲》嗎？」



（圖源：愛奇藝@《Running Man》截圖）



（圖源：愛奇藝@《Running Man》截圖）

接著下一秒成員們就被帶到了神秘的房間，從服裝、道具、背景都超高度還原《魷魚遊戲》的氛圍，全昭旻直接化身為劇中角色，模仿台詞說到：「我是韓美女啊～」、「OPPA是隊長嗎？」



（圖源：愛奇藝@《Running Man》截圖）



（圖源：愛奇藝@《Running Man》截圖）



（圖源：愛奇藝@《Running Man》截圖）

加入了《魷魚遊戲》idea的《Running Man》是不是讓你非常感興趣呢？這一期節目將在本週日下午五點播出，一起期待吧！



（圖源：愛奇藝@《Running Man》截圖）



（圖源：愛奇藝@《Running Man》截圖）

（封面圖源：愛奇藝@《Running Man》截圖）

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